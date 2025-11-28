Procurio vojni plan Njemačke u slučaju sukoba sa Putinom: Brza mobilizacija 800 hiljada NATO vojnika

Njemačka ima tajni plan u slučaju vojnog sukoba sa Rusijom.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Njemačka je napravila sveobuhvatni tajni plan u slučaju vojnog sukoba sa Ruskom Federacijom, piše "The Wall Street Journal". Dokument se naziva "OPLAN DEU", nastao je nakon što je počeo rat u Ukrajini 24. februar 2024. godine i predviđa brzu mobilizaciju i raspoređivanje do 800.000 NATO vojnika.

To znači da bi se njemačke, američke i ostale savezničke trupe brzo prebacile na istočno krilo Alijanse u slučaju ruskog napada. Sam pomenuti dokument napisan je na više od 1.200 stranica, izradilo ga je 12 visoko rangiranih zvaničnika njemačke vojske i sam plan se konstantno ažurira u skladu sa novonastalim okolnostima.

Šta podrazumijeva njemački vojni plan?

U njemu se do detalja razrađuje kompletna logistika, uključujući tačne pravce kretanja trupa, rute snabdijevanja, korišćenje luka, željeznica i puteva za transport trupa. Ishod eventualnog vojnog sukoba ne bi zavisio od broja vojnika, već od sposobnosti NATO članica da u kratkom vremenskom roku organizuju velike operacije koje su logistički zahtjevne.

U dokumentu se navodi da je potrebna i velika modernizacija vojske. Prije svega, vojne tehnike, naoružanja i vozila.

"Cilj јe spriječiti rat tako što će se pokazati da napad na nas ne može da uspije", rekao je jedan od zvaničnika koji je učestvovao u izradi plana.