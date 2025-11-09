"Zelenski me zvao iz bunkera i tražio mjere iz Bosne": Prvi čovjek NATO o početku rata u Ukrajini

Jens Stoltenberg otkrio da ga je Zelenski zvao iz bunkera dok su se bližili ruski tenkovi i da je tražio "mjere iz Bosne".

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Bivši Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg je u intervjuu za "Tajms" saopštio da je rat u Ukrajini mogao da bude spriječen. On je proveo deceniju na čelu Alijanse i smatra da je pogriješio kada nije pružao veću podršku Ukrajini kada je Rusija "anektirala" poluostrvo Krim 2014. godine.

Navodi da je "bolan trenutak" kada je u februaru 2022, kada je rat i počeo, odbio molbu predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da uvede zonu zabrane leta iznad Ukrajine. Tada se plašio da bi to mogao da bude njegov posljednji telefonski razgovor sa ukrajinskim predsjednikom.

"Svi smo strahovali za život Zelenskog i njegove porodice. Zelenski me je nazvao iz bunkera u Kijevu dok su se bližili ruski tenkovi", otkrio je Stoltenberg.

Zelenski tražio mjere koje su sprovedene u Bosni i Hercegovini

Stoltenberg je potom otkrio šta mu je tačno tražio predsjednik Ukrajine. Zelenski je htio da se uvede zona zabrane letenja, kao što je NATO pakt uradio u Bosni i Hercegovini 90-ih godina i iznad sjevera Iraka da bi zaštitili Kurde.

"Razumijem zašto to tražite, ali to se neće dogoditi, jer ako NATO zatvori vazdušni prostor iznad Ukrajine, najprije mora da onesposobi ruske PVO sisteme u Bjelorusiji i Rusiji kako ruske rakete ne bi gađale avione Alijanse", odgovorio je Stoltenberg tada Zelenskom.

Mapa Ukrajine

Izvor: MONDO

Šta bi značilo uvođenje zone zabrane letenja?

Bivši prvi čovjek Alijanse je pojasnio šta bi to značilo. NATO bi, u tom slučaju, morao da obori svaki ruski avion ili helikopter koji se nalazi iznad Ukrajine.

To bi, prema njegovim riječima, dovelo vjerovatno do direktnog vojnog sukoba NATO i Rusije. Norveški političar smatra da NATO to nije želio da se dogodi.

"Najveći poraz NATO"

Na kraju razgovora, Stoltenberg je otkrio šta smatra "najvećim porazom NATO pakta". Stoltenberg misli da je Alijansa morala odlučnije da reaguje kada je Rusija "anektirala" Krim i prešla na istok Donbasa.

"Ukrajina je odraz i snage i slabosti NATO. Saveznici su od početka ruske invazije pružili Kijevu vojnu podršku bez presedana, bez koje ta zemlja najvjerovatnije ne bi mogla da se odbrani kao što to čini. Podrška je tada zakasnila", zaključio je Jens Stoltenberg, bivši Generalni sekretar NATO saveza.