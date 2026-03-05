logo
Teheran odbacuje optužbe: Nismo ispalili raketu na Tursku

Autor Haris Krhalić
0

Iranska vojska negira ispaljivanje rakete prema Turskoj nakon intervencije NATO sistema.

iran rakete Izvor: Shutterstock

Vojni vrh Irana zvanično je demantovao navode o lansiranju projektila prema turskoj teritoriji. Ovo reagovanje uslijedilo je nakon jučerašnjih tvrdnji iz Ankare da su odbrambeni sistemi NATO-a neutralisali raketu koja je povrijedila turski vazdušni prostor.

U saopštenju koje je objavila agencija Mehr, Generalštab iranskih oružanih snaga naglašava da u potpunosti uvažavaju teritorijalni integritet Turske, nazivajući je prijateljskom državom.

Detalji incidenta

Prema podacima turskog Ministarstva odbrane, putanja projektila išla je preko teritorija Iraka i Sirije. Presretanje se dogodilo u trenutku kada se raketa približila granici Turske, a u akciji su učestvovale snage NATO saveza.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan potvrdio je da država, u uskoj saradnji sa saveznicima, sprovodi sve bezbjednosne protokole. On je uputio oštra upozorenja kako bi se osiguralo da se ovakve situacije ne ponove u budućnosti.

Iako Teheran negira umiješanost, agencija Reuters je već objavila fotografije iz južne provincije Hataj. Na fotografijama se navodno vide ostaci protivvazdušnog sistema koji je korišćen za obaranje rakete za koju se vjeruje da je stigla iz pravca Irana.

Tagovi

Iran Turska

