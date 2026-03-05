Kontrola u Tuzli i Živinicama: 41 stranac radio bez dozvole

Služba za poslove sa strancima otkrila je 41 državljanina Turske i Azerbejdžana koji su ilegalno radili u Tuzli i Živinicama.

Izvor: Shutterstock

Služba za poslove sa strancima, putem Terenskog centra Tuzla, sprovela je opsežne inspekcijske kontrole kojima je utvrđeno da 41 strani državljanin obavlja radne aktivnosti bez zakonom propisanih dozvola.

Tokom kontrola izvršenih u februaru, inspektori su zatekli 38 državljana Turske i tri državljanina Azerbejdžana u prekršaju. Utvrđeno je da su ova lica radila bez radne dozvole, bez prijavljene adrese stanovanja, te bez odobrenog privremenog boravka u Bosni i Hercegovini.

Nepravilnosti su dokumentovane na više gradilišta i objekata:

Tuzla: Zatečeno 27 neprijavljenih radnika.

Živinice: Zatečeno 14 lica u ilegalnom radu.

Istraga je pokazala da je većina ovih radnika bila angažovana preko pravnog lica registrovanog u Brčko distriktu, koje je sklapalo podugovore sa firmama na području Tuzlanskog kantona. Samo dva lica bila su direktno angažovana kod poslodavca u Živinicama.

Služba za poslove sa strancima preduzela je rigorozne zakonske mjere. Prekršiocima su izrečeni prekršajni nalozi, a u zavisnosti od težine prekršaja, donesena su rješenja o otkazu boravka, kao i mjere protjerivanja sa teritorije BiH.