logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kontrola u Tuzli i Živinicama: 41 stranac radio bez dozvole

Kontrola u Tuzli i Živinicama: 41 stranac radio bez dozvole

Autor Haris Krhalić
0

Služba za poslove sa strancima otkrila je 41 državljanina Turske i Azerbejdžana koji su ilegalno radili u Tuzli i Živinicama.

radnici Izvor: Shutterstock

Služba za poslove sa strancima, putem Terenskog centra Tuzla, sprovela je opsežne inspekcijske kontrole kojima je utvrđeno da 41 strani državljanin obavlja radne aktivnosti bez zakonom propisanih dozvola.

Tokom kontrola izvršenih u februaru, inspektori su zatekli 38 državljana Turske i tri državljanina Azerbejdžana u prekršaju. Utvrđeno je da su ova lica radila bez radne dozvole, bez prijavljene adrese stanovanja, te bez odobrenog privremenog boravka u Bosni i Hercegovini.

Nepravilnosti su dokumentovane na više gradilišta i objekata:

  • Tuzla: Zatečeno 27 neprijavljenih radnika.
  • Živinice: Zatečeno 14 lica u ilegalnom radu.

Istraga je pokazala da je većina ovih radnika bila angažovana preko pravnog lica registrovanog u Brčko distriktu, koje je sklapalo podugovore sa firmama na području Tuzlanskog kantona. Samo dva lica bila su direktno angažovana kod poslodavca u Živinicama.

Služba za poslove sa strancima preduzela je rigorozne zakonske mjere. Prekršiocima su izrečeni prekršajni nalozi, a u zavisnosti od težine prekršaja, donesena su rješenja o otkazu boravka, kao i mjere protjerivanja sa teritorije BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

radnici Tuzla Živinice

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ