Zaposleni u vrtiću čekaju tri plate: Uprava od gradonačelnika traži isplatu zaostalih primanja

Rukovodstvo Dječijeg vrtića "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini pozvalo je gradonačelnika LJubišu Petrovića da prestane sa "javnim manipulacijama i diskreditacijama" i da radnicima hitno isplati zaostale plate jer su i oni i njihove porodice mjesecima bez primanja.

Naglasili su da je uskraćivanje isplate plata radnicima grubo kršenje radničkih prava i direktan udar na egzistenciju više desetina porodica koje su u ozbiljanoj materijalnoj neizvjesnosti.

Poručili su Petroviću da treba da omogući isplatu plata za novembar, decembar i januar kako bi se rad ove ustanove stabilizovao, a interesi djece i roditelja bili zaštićeni, jer vrtić nije politički poligon, već ustanova od javnog interesa.

Iz Vrtića su podsjetili da su se više puta pismeno obraćali gradonačelniku i tražili sastanak sa njim kako bi pronašli rješenje ali da umjesto dijaloga svjedoče javnim saopštenjima, pokušajima političke diskreditacije koja dodatno produbljuju tenzije.

Ukazano je da posebno zabrinjava pokušaj da se kroz javne nastupe i tendenciozne formulacije odgovornost prebaci na rukovodstvo Vrtića i predsjednika Sindikata, što je manipulacija koja produbljuje podjele, navodeći da nisu ničiji protivnici, već vaspitači koji samo traže ono što su i zaradili.

"Umjesto podrške, izloženi su javnim prozivkama i pokušajima diskreditacije", naveli su iz Vrtića i pojasnili da je njihov štrajk organizovan u skladu sa Zakonom o štrajku, a da je Sporazum o njegovom prekidu potpisan između poslodavca i predsjednika Sindikata.

Napomenuli su da nigdje u zakonu ne postoji odredba da je za validnost tog sporazuma potrebna saglasnost ili potpis gradonačelnika, što je potvrdio i Sindikat obrazovanja, nauke i kulture, te da sve drugo predstavlja svjesnu zamjenu teza.

Iz Vrtića su istakli da jasno i nedvosmisleno pružaju podršku svojim radnicima i da će stajati uz njih, a roditeljima su poručujemo da je stabilnost i kvalitet prioritet i da će učiniti sve da se rad odvija nesmetano i u najboljem interesu djece.

