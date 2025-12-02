logo
Kraj jednomjesečnog štrajka: Zaposlenima u vrtiću “Čika Jova Zmaj” u Bijeljini obećana isplata plata

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Dječijem vrtiću "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini danas je obustavljen jednomjesečni štrajk nakon obećanja gradonačelnika Ljubiše Petrovića da će do kraja sedmice zaposlenima biti isplaćena plata za oktobar.

Obustavljen štrajk u vrtiću u Bijeljini Izvor: Facebook/screenshot

"Na sastanku sa rukovodstvom Grada obećano je da će u što kraćem roku biti isplaćene zaostale naknade za avgust i septembar, do kraja nedjelje biće isplaćena plata za oktobar, te da će plata za novembar biti isplaćena u punom iznosu, na osnovu odluke o izlasku iz štrajka", saopšteno je iz vrtića.

U saopštenju je navedeno da je odluka o prestanku štrajka i povratku redovnim aktivnostima u interesu djece, roditelja i same ustanove.

"Iako zahtjevi radnika nisu u potpunosti ispunjeni, kao ustanova koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem najmlađih, smatrali smo da je uprkos velikoj sindikalnoj borbi za radnička prava, najvažnije obezbijediti stabilno i sigurno okruženje za boravak djece, posebno u periodu predstojećih praznika", ocjenjuje se u saopštenju.

Naglašeno je da radnici vrtića nikada nisu željeli da štrajk bude teret za roditelje i djecu i da je razlog štrajka bio isključivo višemjesečno kašnjenje plata i naknada, što je ugrozilo egzistenciju zaposlenih i uticalo na atmosferu u vrtiću.

"Sindikat i zaposleni nastaviće da rade profesionalno, posvećeno i u najboljem interesu djece, a istovremeno će putem institucionalnog i socijalnog dijaloga nastaviti da se bore za ostvarivanje osnovnih radničkih prava", zaključuje se u saopštenju. 

(Srna)

