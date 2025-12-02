Kraj jednomjesečnog štrajka: Zaposlenima u vrtiću “Čika Jova Zmaj” u Bijeljini obećana isplata plata

U Dječijem vrtiću "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini danas je obustavljen jednomjesečni štrajk nakon obećanja gradonačelnika Ljubiše Petrovića da će do kraja sedmice zaposlenima biti isplaćena plata za oktobar.
"Na sastanku sa rukovodstvom Grada obećano je da će u što kraćem roku biti isplaćene zaostale naknade za avgust i septembar, do kraja nedjelje biće isplaćena plata za oktobar, te da će plata za novembar biti isplaćena u punom iznosu, na osnovu odluke o izlasku iz štrajka", saopšteno je iz vrtića.
U saopštenju je navedeno da je odluka o prestanku štrajka i povratku redovnim aktivnostima u interesu djece, roditelja i same ustanove.
"Iako zahtjevi radnika nisu u potpunosti ispunjeni, kao ustanova koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem najmlađih, smatrali smo da je uprkos velikoj sindikalnoj borbi za radnička prava, najvažnije obezbijediti stabilno i sigurno okruženje za boravak djece, posebno u periodu predstojećih praznika", ocjenjuje se u saopštenju.
Naglašeno je da radnici vrtića nikada nisu željeli da štrajk bude teret za roditelje i djecu i da je razlog štrajka bio isključivo višemjesečno kašnjenje plata i naknada, što je ugrozilo egzistenciju zaposlenih i uticalo na atmosferu u vrtiću.
"Sindikat i zaposleni nastaviće da rade profesionalno, posvećeno i u najboljem interesu djece, a istovremeno će putem institucionalnog i socijalnog dijaloga nastaviti da se bore za ostvarivanje osnovnih radničkih prava", zaključuje se u saopštenju.
