Traže zarađene plate i poštovanje: Nastavlja se štrajk radnika vrtića u Bijeljini

Štrajk 140 zaposlenih u Dječijem vrtiću "Čika Jova Zmaj" koji brine o 900 djece nastavlja se do ispunjenja zahtjeva Gradskoj upravi kao osnivaču za isplatu zarađenih plata i naknada.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Predsjednik Sindikalne organizacije vrtića Adriana Mirić rekla je novinarima da dugovanja nisu isplaćena i da za osam dana od stupanja u štrajk nije bilo dogovora sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem.

Ona je rekla da je gradonačelnik u pismu upravi naveo da je uzrok problema u vezi sa naplatom PDV-a i uputio ih da rješenje traže u Vladi Republike Srpske, što je manipulacija i spinovanje.

"Vrtić u gradskom budžetu ima obezbijeđena sredstva za cijelu godinu, roditelji su za 10 mjeseci uplatili milion KM namijenjenih za rashode vrtića, a naše su plate i naknade već godinu dana djelimične i sa zakašnjenjem, dugovanja dobavljačima dostigla su 450.000 KM i dobili smo opomenu za isključenje električne energije", navela je Mirićeva.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Ona je podsjetila da je osnivač vrtića, Gradska uprava Bijeljine, dužna da finansira bruto plate zaposlenih u ovoj javnoj ustanovi, dok se od uplata roditelja isključivo plaćaju dobavljači.

"U ovom je gradu `Kupusijada` preča od plata zaposlenih i od naše egzistencije, kao i nabavka klavira i uplate raznim udruženjima iz drugih opština", ocijenila je Mirićeva i poručila da radnici vrtića ne traže krivca, nego rješenje i zarađene plate.

Vaspitač Jelena Cvjetković rekla je novinarima da je štrajk vapaj, kao i da su radnici bijeljinskog vrtića već godinu dana na stubu srama, te pozvala sve nadležne da "običnog čovjeka ne kandžijaju zakonima, a da zakon sami ne primjenjuju".

