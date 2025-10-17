Radnici vrtića u Bijeljini stupaju u štrajk upozorenja

Sindikalna organizacija Javne ustanove Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ iz Bijeljine donijela je odluku o stupanju u štrajk upozorenja.

Izvor: Shutterstock

Zaposleni danas održavaju jednočasovni štrajk zbog dugovanja Gradske uprave prema ovoj predškolskoj ustanovi, odnosno zbog neisplaćenih plata i naknada.

Predsjednica Sindikalne organizacije Adriana Mirić izjavila je za RTRS da Gradska uprava radnicima duguje regres i topli obrok za avgust i septembar, te da problem s neredovnim platama traje već mjesecima.

„Plate nam nisu redovne i ne isplaćuju se u zakonskom roku. Naši ključni zahtjevi su redovna isplata plata, regresa i toplog obroka. To nisu dodatna primanja – oni zajedno čine jednu prosječnu platu. Ako se dio ne isplati, plata nije kompletna. Mjesečno dobijemo oko 70 odsto naših primanja, a od toga se ne može živjeti. Nema opravdanja za to, jer vrtić ima odobren budžet za 2025. godinu. Zbog toga smo odlučili da uđemo u kontinuiranu borbu sve dok nam plate ne budu isplaćivane redovno, jednom mjesečno“, naglasila je Mirić.

Dodala je da su radnici iscrpljeni, ali i odlučni da nastave borbu.

„Tokom ljeta smo imali pauzu, ali se situacija nije promijenila. Održali smo mirni protest, a sada organizujemo štrajk upozorenja u nadi da će doći do rješenja. Ovaj problem nije prisutan samo u našem vrtiću – slična situacija je i u drugim ustanovama u Bijeljini“, rekla je Mirić.

Prema njenim riječima, radnici nikada nisu dobili zvaničan odgovor iz Gradske uprave.

„Od dobavljača stalno dobijamo opomene, a neki su nas i tužili. Kada dođe do sudskih postupaka, troškovi advokata često premaše iznos samog duga. Gradska uprava vrtiću duguje oko milion KM, zajedno s advokatskim troškovima. Za platu iz decembra prošle godine morali smo se obratiti sudu, a tek sada ta plata stiže na račune zaposlenih“, pojasnila je Mirić.

Ona naglašava da je pravo na platu osnovno radno pravo i da je apsurdno što se zaposleni uopšte moraju za njega boriti.

„Jedno vrijeme, za mandata sadašnjeg gradonačelnika, plate su bile redovne. Šta se u međuvremenu desilo – ne znamo. Naš posao je zahtjevan: radimo s mnogo djece i odgovorni smo za njihov razvoj, a istovremeno se borimo s neizvjesnošću hoćemo li i kada primiti platu“, navodi Mirić.

Zbog svega toga, dodaje, mnogi radnici razmišljaju o promjeni posla.

„Situacija vodi ka generalnom štrajku, i vjerovatno ćemo na kraju na to biti primorani. Kada stupimo u generalni štrajk, u njemu ćemo ostati sve dok se svi naši zahtjevi ne ispune“, poručila je Mirić.

U vrtiću „Čika Jova Zmaj“ zaposleno je 138 radnika, a ustanovu pohađa više od 900 djece. Mirić naglašava da su u ovakvoj situaciji svi pogođeni.

„Ako budemo primorani da stavimo ključ u bravu, to će biti posljednja opcija – ali ako drugog izbora ne bude, moraćemo. Roditelji nam pružaju veliku podršku i zahvalna sam im što su uz nas. Do sada nismo imali nijedan incident“, zaključila je Mirić.

Istovremeno, od 14. oktobra radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci započeli su štrajk, zahtijevajući povećanje plata i poboljšanje uslova rada.