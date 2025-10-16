Štrajk radnika banjalučkih vrtića se nastavlja, ali bez današnjeg okupljanja

Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka nastavljaju generalni štrajk koji traje od početka sedmice, ali su otkazali planirano današnje okupljanje.
Predsjednica sindikalne organizacije Centra Slađana Mišić potvrdila je da je skup, najavljen za 13 časova, otkazan jer se vremenski poklapa s drugim javnim događajem.
„Željeli smo da građani vide koliko nas učestvuje u štrajku, ali ne želimo da ugrozimo bilo koga, zato smo odustali od šetnje“, rekla je Mišić.
Ona je dodala da zaposleni ostaju u štrajku i da su nadležnima uputili zahtjev za promjenu minimalnog procesa rada. Ako do ponedjeljka ne dođe do ispunjenja njihovih zahtjeva, sindikat najavljuje „rigoroznije mjere“.