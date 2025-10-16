logo
Štrajk radnika banjalučkih vrtića se nastavlja, ali bez današnjeg okupljanja

Autor N.D.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka nastavljaju generalni štrajk koji traje od početka sedmice, ali su otkazali planirano današnje okupljanje.

IMG_8266.jpeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

Predsjednica sindikalne organizacije Centra Slađana Mišić potvrdila je da je skup, najavljen za 13 časova, otkazan jer se vremenski poklapa s drugim javnim događajem.

„Željeli smo da građani vide koliko nas učestvuje u štrajku, ali ne želimo da ugrozimo bilo koga, zato smo odustali od šetnje“, rekla je Mišić.

Ona je dodala da zaposleni ostaju u štrajku i da su nadležnima uputili zahtjev za promjenu minimalnog procesa rada. Ako do ponedjeljka ne dođe do ispunjenja njihovih zahtjeva, sindikat najavljuje „rigoroznije mjere“.

Tagovi

Banjaluka Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje štrajk

