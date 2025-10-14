Stanivuković: Povećanje cijene vrtića značilo bi bolje uslove i za sve radnike i za boravak u vrtićima

Zahtjev vaspitača je opravdan i može se tražiti kompromis. Zaposlenim u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ponudili smo maksimalno koliko možemo u ovom trenutku, a to je dodatak – 450 KM do kraja godine, rekao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Kako je naveo, potpisivanju Kolektivnog ugovora pristupilo bi se kada se steknu uslovi.

"Dok se ne usvoji budžet ne možemo da obećamo nešto za šta ne možemo garantovati. Dakle, neophodno je da imamo adekvatan budžet i garanciju da će isti biti usvojen. Isto tako moramo imati garantovane prihode od poreza na nepokretnosti, parkinga i slično da bismo mogli da obavežemo i potpišemo Kolektivni ugovor", naveo je gradonačelnik.

Govoreći o korekciji cijena javnih vrtića, kazao je da bi ta dodatna sredstva osnažila Centar i da bi značila bolje uslove i za sve radnike Centra i za boravak u vrtićima.

"Naša ideja je da iz korekcije cijena vrtića idemo u tri pravca, tj. da dio izdvajamo za plate radnicima, dio za obnovu didaktičkog materijala i izgradnju novih vrtića, dio za povećanje subvencija za privatne vrtiće da dođemo do izjednačavanja cijena između javnih i privatnih vrtića", naveo je gradonačelnik.

U Gradskoj upravi u toku je vanredna sjednica Skupštine grada o trenutnom stanju u JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banjaluka i prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju iznosa novčanog učešća roditelja za boravak djeteta u JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banja Luka.

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko traže povećanje plata od 20 odsto, zbog čega su danas stupili u generalni štrajk.

