Savić–Banjac o zahtjevima: Vaspitačima možemo pružiti 450 KM do kraja godine

Gradska menadžerka Mirna Savić-Banjac poručila je da će svi radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, uključujući vaspitače, dobiti finansijsku podršku u iznosu od 450 KM do kraja godine.

Savić-Banjac ističe da je obezbjeđivanje ovih sredstava zahtijevalo maksimalne napore s obzirom na to da se, kako kaže, Banjaluci uskraćuju prihodi i na taj način oštećuje budžet.

"Trenutno svakom radniku u Centru za predškolsko obrazovanje možemo ponuditi po 450 KM do kraja godine. Uspjeli smo da obezbijedimo sredstva za to i smatram da je ovo kvalitetna ponuda, jer je kompromis neophodan da bismo došli do rezultata", kazala je Savić-Banjac.

Ona je takođe napomenula da se cijena boravka djece u vrtićima nije mijenjala punih dvadeset godina. Zbog toga je pozvala Sindikalnu organizaciju na aktivnije uključenje.

"Kroz nešto veću participaciju od strane roditelja ostvarili bi se prihodi koji se mogu usmjeriti za povećanje plata radnicima Centra", zaključila je gradska menadžerka, sugerišući roditeljsku participaciju kao rješenje za trajno povećanje primanja zaposlenih.

Zaposleni u banjalučkom Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje sutra će stupiti u generalni štrajk, jer raniji zahtjevi sindikalne organizacije ove ustanove nisu ispunjeni, najavljeno je iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske. Banjalučki vrtići će raditi od 6.30 do 12.00 časova, a roditelji su dužni da djecu iz vrtića preuzmu u 12.00.

Posjećamo, zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje traže povećanje plata za 20 odsto i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u vrtić. Predsjednica Sindikalne organizacije Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Slađana Mišić krajem septembra je rekla da su zaposleni u ovoj ustanovi spremni za radikalnije mjere, ukoliko im u narednih deset dana nadležni ne odgovore na zahtjeve za povećanje plata.

