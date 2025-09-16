Zahtjevi ostali isti: Novi protest radnika Centra za predškolsko u Banjaluci (FOTO/VIDEO)

Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci održali su danas protest ispred Hrtam Hrista Spasitelja u neposrednoj blizini Gradske uprave od koje zahtijevaju povećanje plata.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je rečeno njihova profesija je veoma teška i odgovorna, ali plata koju primaju to ne pokazuje i nedovoljna je za dostojan život.

Iako su borbu započeli još 2024. godine u junu ove godine održali su prvi protest kojim su predstavili svoje zahtjeve za povećanje plata.

"Zahtjevi su isti, ništa se nije promijenilo osim što smo započeli drugi ciklus štrajkačke procedure. Stvar je da se poštuju pregovori, da svaka struktura poštuje socijalno partnerstvo i mi smo to radili od 23. juna 2024. godine. Nakon godinu dana bez ikakvog zaključka sindikalna organizacija je donijela odluku da započne sa mirnim protestima koji su prošli put doveli i do generalnog štrajka. Naša borba toliko dugo traje zato što pazimo da ne povrijedimo nijednu strukturu, nijednog našeg partnera, prvenstveno roditelje, naše korisnike i njihovu djecu", rekla je predsjednica Sindikata Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Slađana Mišić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodala je da su u julu tokom generalnog štrajka minimalno narušili proces rada, ali da nije sigurna kako će to biti sada u septembru.

Sa radnicima je bio direktor Centra Petar Jokanović, koji je istakao da podržava zahtjeve radnika.

“Radnici su u pravu sa svojim zahtjevima. Osnovna plata bez minulog rada trenutno je 1.369 maraka i mislim da je vrijeme da se poveća”, naglasio je Jokanović.

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac reagovala je odmah na današnji protestni skup radnika Centra za predškolsko izjavom da je njihov zahjtev opravdan, ali da budžet koji je usvojen "apsolutno ne odgovara istini posebno što se tiče prihodovne strane".

"Prošle sedmice imali smo dug, iscrpan sastanak sa predstavnicima Centra tako da smo ih saslušali i svi mi vrijedno radimo da vidimo kako da dođe do povećanja plata svim radnicima, a ne samo direktorima koji su iz one stranke koja može da im to obezbijedi amandmanima na papiru, a što se tiče punjenja budžeta isti taj SNSD onemogući Grad da to ispoštuje", rekla je Savić Banjac.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodala je i da će danas biti održan sastanak gradonačelnika Stanivukovića sa svim direktorima javnih preduzeća, na kome će se pokušati riješiti ovi problemi.

Kada je riječ o cijeni vrtića, Savić Banjac je istakla da je ona ista skoro 20 godina, te je to cijena koja nije održiva, a ni realna.

"Svi roditelji će biti informisani kada odluka bude puštena u proceduru i kada se vidi koja je to realna cijena participacije za roditelje", rekla je gradski menadžer.

(Mondo)