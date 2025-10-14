Đajić: Stanivuković planira da poveća cijenu vrtića na 250 KM po djetetu

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić optužio je gradonačelnika Draška Stanivukovića da planira povećati cijenu boravka u vrtićima sa 165 KM na 250 KM po djetetu, što je, kako tvrdi, „novi udar na roditelje i djecu Banjaluke“.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivukovićev prijedlog, upućen Skupštini grada, obrazložen je potrebom za povećanjem plata zaposlenih u vrtićima.

Đajić je izjavio da podržava povećanje plata vaspitačima, ali da, prema njegovim riječima, za to već postoje sredstva u gradskom budžetu i da nije potrebno dizati cijene roditeljima.

"Umjesto da tražimo način da roditelje oslobodimo plaćanja, Stanivuković direktno udara na njihove kućne budžete. Na računu grada postoje sredstva za vrtiće, samo treba da potpiše kolektivni ugovor", rekao je Đajić, optužujući gradsku vlast za nenamjensko trošenje novca.

Podsjećamo,danas je zakazana vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka na kojoj će glavna tema biti cijene i uslovi rada u vrtićima.

Istovremeno, radnici banjalučkih vrtića najavili su štrajk od 12 časova, te će vrtići danas raditi po skraćenom vremenu od 6.30 do 12 časova.