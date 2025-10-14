logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đajić: Stanivuković planira da poveća cijenu vrtića na 250 KM po djetetu

Đajić: Stanivuković planira da poveća cijenu vrtića na 250 KM po djetetu

Autor N.D. Izvor mondo.ba
0

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić optužio je gradonačelnika Draška Stanivukovića da planira povećati cijenu boravka u vrtićima sa 165 KM na 250 KM po djetetu, što je, kako tvrdi, „novi udar na roditelje i djecu Banjaluke“.

Vlado Đajić o predloženim cijenama banjalučkih vrtića Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivukovićev prijedlog, upućen Skupštini grada, obrazložen je potrebom za povećanjem plata zaposlenih u vrtićima.

Đajić je izjavio da podržava povećanje plata vaspitačima, ali da, prema njegovim riječima, za to već postoje sredstva u gradskom budžetu i da nije potrebno dizati cijene roditeljima.

"Umjesto da tražimo način da roditelje oslobodimo plaćanja, Stanivuković direktno udara na njihove kućne budžete. Na računu grada postoje sredstva za vrtiće, samo treba da potpiše kolektivni ugovor", rekao je Đajić, optužujući gradsku vlast za nenamjensko trošenje novca.

Podsjećamo,danas je zakazana vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka na kojoj će glavna tema biti cijene i uslovi rada u vrtićima.

Istovremeno, radnici banjalučkih vrtića najavili su štrajk od 12 časova, te će vrtići danas raditi po skraćenom vremenu od 6.30 do 12 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka vrtići

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ