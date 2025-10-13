Još jedna vanredna sjednica u Banjaluci: Odbornici sutra raspravljaju o stanju u vrtićima, najavljen i štrajk vaspitača

Odbornici Skupštine grada Banjaluke održaće sutra,14. oktobra, vanrednu sjednicu, na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti stanje u banjalučkim vrtićima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na sjednici će se, između ostalog, razmatrati prijedlog povećanja cijena boravka djece u javnim vrtićima, što bi omogućilo uvećanje plata zaposlenih u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković predložio je da se danas razgovara o situaciji u vrtićima, dok bi sjednica sutra bila nastavak rasprave. Ovu informaciju potvrdio je i Petar Jokanović, odbornik Socijalističke partije i direktor Centra, naglašavajući da vaspitači planiraju početi štrajk od 12 sati.

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković potvrdio je da će se na sutrašnjoj sjednici raspravljati isključivo o vrtićima.

Podsjetimo, vaspitači u Banjaluci najavili su štrajk jer im plate, uprkos prethodnim žalbama i protestima, nisu uvećane.