Vladajuća koalicija: Skupština grada Banjaluka 13. oktobra o bazenu i perduzeću DEP-OT

Sjednica Skupštine grada Banjaluka, na kojoj bi trebalo da bude razmatrano o rješavanju problema Gradskog olimpijskog bazena i o stanju u Javnom preduzeću DEP-OT, održaće se 13. oktobra.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na današnjem sastanaku koalicije koja čini većinu u Skupštini grada Banjaluka dogovoreno je da će u ponedjeljak, 13. oktobra, biti održana sjednica Skupštine grada na kojoj bi trebalo da bude razmatrano o rješavanju problema Gradskog olimpijskog bazena i o stanju u Javnom preduzeću DEP-OT, saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a.

U saopštenju se navodi da su predstavnici koalicije odlučili da se na sjednici razmatraju najvažnija pitanja od interesa za građane, među kojima je i rješavanje problema Gradskog olimpijskog bazena koji je već duže zatvoren zbog neodgovornog postupanja gradske administracije.

"Pozivamo gradonačelnika da bez odlaganja dostavi osnivačke akte kako bi se osnovala javna ustanova koja će upravljati bazenom i omogućiti da ovaj važan sportski objekat ponovo bude na raspolaganju građanima i da se onemogući da Gradski olimpijski bazen ponovo dođe u probleme u kojima je trenutno", poručili su iz Gradskog odbora SNSD-a.

Iz Gradskog odbora SNSD-a ističu da se od gradonačelnika očekuje da predloži realokaciju sredstava potrebnih da bazen funkcioniše do kraja godine.

Druga tema sjednice biće Javno preduzeće DEP-OT i razmatranje Izvještaja komisije za rješavanje problema u vezi sa obavljanjem komunalnih djelatnosti koja predlaže da se rješavanje problema regionalne deponije Ramići proglasi pitanjem od opšteg interesa i da se nakon toga Vladi Republike Srpske uputi zahtjev za eksproprijaciju.