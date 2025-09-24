Nisu smjeli da "skidaju" tačke sa dnevnog reda: Ustavni sud utvrdio prekoračenje ovlaštenja Skupštine Grada Banjaluka

Ustavni sud RS prihvatio je apelaciju gradonačelnika Banjaluke Draška Stnivukovića, kojom je zatražena ocjena ustavnosti i zakonitosti prakse kojom su radna tijela Skupštine grada, odnosno Kolegijum i druge komisije „skidali“ tačke sa dnevnog reda sjednica.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema njihovoj ocjeni, o tačkama dnevnog reda može da odlučuje samo Skupština većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

„Ustavni sud je na današnjoj sjednici donio i odluku kojom je utvrdio, između ostalog, da pojedine odredbe Poslovnika Skupštine Grada Banjaluka nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi“, navodi se u obrazloženju odluke Ustavnog suda.

Po ocjeni Ustavnog suda, Skupština Grada Banjaluka je pomenutim odredbama prekoračila okvir svojih ovlašćenja.

„Radno tijelo skupštine samo je jedan od ovlašćenih predlagača za podnošenje prijedloga za donošenje akata iz nadležnosti skupštine jedinice lokalne samouprave. Dakle, saglasno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, radno tijelo skupštine je ovlašćeno samo da predloži koje akte i druga pitanja Skupština Grada treba razmatrati, ali nema ovlašćenje da odlučuje koji prijedlozi akata, odnosno koje tačke će biti na dnevnom redu sjednice Skupštine, jer o tome na početku svake sjednice odlučuje Skupština većinom glasova od ukupnog broja odbornika, osim kada je drugačije propisano zakonom“, navodi se u odluci.

U gradskoj upravi zadovoljni odlukom. Gradski menadžer Mirna Savić- Banjac navodi da je gradska administracija ponovo pokazala da je bila u pravu kada je skretala pažnju na nezakonit rad radnih tijela Skupštine Grada.

"Ova usvojena inicijativa za ocjenu ustavnosti poslovnika Skupštine Grada, koju smo podnijeli je to još jednom i dokazala. Radna tijela nemaju ovlaštenja da odlučuju o tome koji prijedlozi akata, odnosno koje tačka će biti na denvnom redu sjednice Skupštine Grada, jer o tome na početku svake sjednice odlučuje Skupština. Pitam se samo gdje bi bio kraj da svoje snage usmjere na nešto što bi bilo korisno za Banju Luku, a ne da iz dana u dan gledaju kako da naš grad unazade", rekla je ona.

Istakla je to kako je ovo još jedna pobjeda, te je još jednom pozvala Skupštinu Grada da radi svoj posao, te da zakažu redovnu sjednicu, s obzirom da su materijali odavno pripremljeni i dostavljeni.

"Nebrojeno puta smo poslali i inicijativu da se više od 100 tačaka dnevnog reda nađe na dnevnom redu sjednice Skupštine Grada, a svjedoci smo da se na redovnim sjednicama, kada se održavaju – što je veoma rijetko, nađe tek do 50 tačaka. Dakle, jasno je da više od pola tačaka skinu na komisijama, odborima, bez nekakvog realnog obrazloženja. Obrazloženje zašto to rade ne dobijemo ni na sjednicama. Pozivam još jednom skupštinsko rukovodstvo da zakažu redovnu sjednicu Skupštine Grada, jer brojne tačke koje su od važnosti za sve građane čekaju u njihovim ladicama", kazala je Savić – Banjac.

(Mondo)