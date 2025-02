Stanivuković predao dvije inicijative Ustavnom sudu Republike Srpske (VIDEO)

Gradonačelnik Draško Stanivuković predao je danas dvije inicijative Ustavnom sudu Republike Srpske. Jedna se odnosi na izmjenu Zakona o budžetskom sistemu, a drugase tiče Poslovnika Skupštine grada Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradonačelnik Draško Stanivuković predao je danas dvije inicijative Ustavnom sudu Republike Srpske, te poručio da će mišljenje ovog suda zatražiti i ukoliko budu donesene izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi kojim bi bile smanjene nadležnosti, odnosno ovlašćenja gradonačelnika i načelnika u jedinicama lokalne samouprave

Prva inicijativa se odnosi na izmjenu Zakona o budžetskom sistemu, dok se druga tiče Poslovnika Skupštine grada Banja Luka.

"Dajemo najviše sredstava, a onda kod raspodjele prihoda od PDV nam se oduzimaju sredstava i naši građani ostaju uskraćeni. A u skladu sa Ustavom i zakonima svi građani su jednaki i u suštini osnovni princip zakona jeste ravnopravnost, koja je u ovom slučaju odnosno Zakonom o budžetskom sistemu narušena", rekao je gradonačelnik i dodao da su ovim zakonom i građani Banjaluke i Bijeljine u neravnopravnom položaju zbog čega smatra da treba da reaguje Ustavni sud.

Kada je riječ o drugoj inicijativi, gradonačelnik je naglasio da dosadašnji način rada Kolegijuma Skupštine grada Banjaluke nije zakonit.

"I nadležno ministarstvo je reklo da ono što radi Kolegijum nije u skladu sa zakonom i ovdje tražimo ocjenu zakonitosti. Naime, naši građani su oštećeni time što do sada još na zasjedanju Skupštine nisu mogli da čuju raspravu odnosno obrazloženje o izgradnji kolektora, neradnoj nedjelji, besplatnim placevima za mlade bračne parove zato što Kolegijum skine te tačke sa dnevnog reda. Poslovnik je kazao da Kolegijum nije organ Grada nego pomoćno radno tijelo i da pomaže pri radu, ali ne može na taj način da odlučuje", kazao je gradonačelnik.

Takođe je najavio da će biti zatraženo i mišljenje Suda o jednoj komisiji koja je formirana na posljednjoj Skupštini Grada.

Govoreći o najavljenim izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi kazao je da će se unaprijed tražiti da se o tome javno govori, jer kako je kazao – tu se radi o „pravnoj nesigurnosti i kršenju demokratskih principa“.

"Izmjenom zakona ruši se temelj demokratičnosti i pravne sigurnosti Republike Srpske. Građani su nama dali legitimitet vjerujući u snagu gradonačelnika ili načelnika i zakon nam je rekao da su to naše nadležnosti. Onda dođu neki ljudi i kažu nama se ne sviđa što su pobijedili ti gradonačelnici i načelnici i idemo da mijenjamo zakon nakon izbora. To je mimo Ustava i svih evropskih konvencija i međunarodnog prava", rekao je gradonačelnik i dodao da promjena pravila nakon provedenih izbora je neprihvatljiva i ukoliko se to desi da se sprema najveća demokratska i pravna borbu za odbranu Ustava, zakona i volje građana.

Takođe, s tim u vezi najavio je za narednu sedmicu sastanak sa načelnicima opština u Republici Srpskoj kako bi se zauzeo jasan stav.

Savjetnica gradonačelnika za pravna pitanja Vedrana Prole podsjetila je da je nedavno Ustavni sud utvrdio i da Odluka Skupštine grada Banjaluka o obrazovanju, organizaciji, poslovima i načinu finansiranja mjesnih zajednica na području grada i Odluka o određivanju naknade za materijalne troškove predsjednicima i članovima Savjeta mjesnih zajednica nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi.

