"Banjaluka neće biti uskraćena": Selak se odrekao poslaničkog mandata u banjalučkoj skupštini

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
2

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak odrekao se odborničkog mandata u Skupštini grada Banjaluka.

12.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Obratio sam se nadležnim institucijama i potpisao zahtjev kojim se odričem odborničkog mandata u ime Socijalističke partije Srpske u Skupštini grada Banjaluka, jer sam imenovan za ministra pravde u Vladi Republike Srpske", saopštio je Selak, koji je i lider SPS-a.

On je istakao da njegova nova funkcija nosi veliku odgovornost.

"Moja dužnost je da služim narodu Srpske na najvišem nivou. Moji saradnici će odlučiti ko će umjesto mene u ime SPS-a nastaviti da brani interese Banjalučana u gradskom parlamentu", naveo je Selak.

Selak je naglasio da na funkcije nikada nije gledao kao na privilegiju, već kao na obavezu.

"Za mene funkcije nisu privilegija već odgovornost! Svaka pozicija koju sam do sada obavljao bila je u službi naroda, a tako će biti i ubuduće", poručio je Selak.

On je dodao da Banjaluka neće biti uskraćena za adekvatnu zastupljenost.

"Banjaluka će dobiti najboljeg mogućeg predstavnika, a ja ću uvijek biti uz svoj grad, svoj narod i svoju Republiku", rekao je Selak.

(Srna)

Goran Selak Skupština grada Banjaluka mandat

Miki

Pogled oslobođen inteligencije

Djak

Tuga Bozija

