Goran Selak novi ministar pravde Republike Srpske, Bukejlović najvjerovatnije preuzima poljoprivredu?

Goran Selak biće novi ministar pravde Republike Srpske, dok dosadašnji ministar Miloš Bukejlović najvjerovatnije preuzima resor poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, saznaje Srpskainfo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iako se nakon ostavke premijera Radovana Viškovića i najave formiranja nove Vlade Srpske očekivala značajnija promjena kadrova, izvori Srpskainfo iz vrha vlasti tvrde da se skoro svi ministri zadržavaju na svojim mjestima.

„Skoro svi ministri ostaju na svojim mjestima, osim Bukejlovića koji će najvjerovatnije preuzeti resor u kojem je protekle tri godine sjedio budući premijer Savo Minić“, navodi dobro obaviješteni izvor Srpskainfo.

Izvor objašnjava i da, uprkos spekulacijama da bi DNS mogao ući u novu Vladu, a DEMOS napustiti vlast, to se neće desiti.

„Na današnjem koalicionom sastanku rečeno je da Nedeljko Čubrilović ostaje ministar saobraćaja i veza RS, a da NPS-DNS neće dobiti dva ministarska mjesta kako se očekivalo, s obzirom na to da imaju sedam poslanika u NSRS“, ističe izvor.

Dogovor je, kaže, da svi koalicioni partneri dobiju po jedno mjesto u novoj Vladi RS. Budući da DNS i NPS nastupaju kao jedinstveni politički subjekt, njima je dodijeljeno jedno ministarsko mjesto – Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, koje i dalje vodi Senka Jujić.

„Nenad Nešić je bio ministar u Savjetu ministara BiH skoro 2,5 godine, pa je i to uzeto u obzir kod sastavljanja nove Vlade RS. Njihov udio u vlasti biće kompenzovan kroz direktorske funkcije u javnim preduzećima“, dodaje izvor.

jedinjenoj Srpskoj ostaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a Bojan Vipotnik ostaje ministar i narednih godinu dana. Lider SP Petar Đokić zadržava Ministarstvo energetike i rudarstva, dok Selma Čabrić ostaje na čelu Ministarstva porodice, omladine i sporta. Kod ministara iz SNSD-a mogu se očekivati minimalne izmjene, ali sve se mora potvrditi na sjednici Narodne skupštine, jer se planovi ponekad naknadno mijenjaju.

Podsjećamo, Radovan Višković je 18. avgusta podnio ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske, a ona je nekoliko dana kasnije potvrđena u Narodnoj skupštini. Za novog mandatara predložen je Savo Minić koji je protekle tri godine bio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok je Višković na čelu Vlade bio sedam godina, prvi put postavši premijer u novembru 2018.

(MONDO/Srpskainfo)