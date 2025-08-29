Minić čuo da opozicija želi na prijevremene izbore: "Izgleda da je na sceni poštovanje nelegalnog Šmita"

Mandatar za sastav vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se sa terena čuju priče da opozicija u Srpskoj želi da izađe na prijevremene izbore, kao i da se dolazi u situaciju da neko želi da blokira zakonodavni sistem Srpske.

Izvor: Vlada RS

Dodao je da u ovom momentu mora postojati zrelost svih političkih partija u Srpskoj.

Minić je rekao da javnost zna da su Republika Srpska i njen predsjednik Milorad Dodik pod udarom jer je neki čovjek koji se predstavlja kao visoki predstavnik izmijenio Krivični zakon, objavljujući ga na internet stranici.

"A predsjednik Republike je po Ustavu dužan da ukazom proglašava zakone. Ustav Republike Srspke je za predsjednika slovo zakona i predsjednik je potpisao ukaz i onda je sve ovo krenulo i došlo do osuđujuće presude i odluke o raspisivanju izbora", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon konsultacija sa akademskom zajednicom i predstavnicima Saveza opština i gradova, te Srbima iz Federacije BiH.

On je istakao da mu je žao što predstavnici opozicionih partija nisu došli na konsultacije, jer je pristojno i red reći da ne žele biti dio toga.

"Red je doći i reći da nam ne vjeruju i da nismo radili dobro", kaže Minić.

On smatra da je ovo prelomni trenutak kada se mora razgovarati sa svima u Republici Srpskoj i ističe da je formiranje nove vlade omogućiti kontinuitet politike jer će se pokazati da je Srpska, jaka, snažna, odgovorna i odlučna.

Minić kaže da se ozbiljno mora pozabaviti i prijevremenim izborima i referendumom, jer, "kako stižu informacije sa terena, izgleda da je na sceni priča koja se zove poštovanje nelegalnog Kristijana Šmita".

"Onda dođem u situaciju da neki od vas ovdje mene pitaju jesam li ja legalan kandidat za predsjednika Vlade!? Mi živimo u Republici Srpskoj, imamo svoje zakone, i ako bez toga na bilo kakav način budemo smanjenog kapaciteta ili ugroženi, šta je sljedeća odluka? Odluka o imovini, odluka o obrazovanju i onda će neko reći šta nam ostaje. Ja ću reći da nam ne ostaje ništa", naveo je Minić.

Mandatar Minić napominje da će vrijeme pokazati ko je legalan, a ko nelegalan, te da će biti još nekih osporavanja, ali i da je svjestan tog tereta, jer Republika Srpska ima zacrtan put i njime.

On je ukazao da Republika Srpska ništa ne krije, te da ne misli da bilo kakvo objavljivanje u Službenom glasniku predstavlja nekakvo priznanje ili nepriznanje.

"U ovom momentu imam bitnije stvari i ne želim da bježim od bilo kakvog odgovora, ali želim pripremiti ekspoze sa realnim stvarima koje sam čuo od svih onih sa kojima sam razgovarao na konsultacijama, da obavim razgovore sa predstavnicima političkih partija, da vidimo šta ćemo dobiti u ponudi kada je riječ o ministrima i kako ćemo to organizovati", istakao je Minić.

(Srna)