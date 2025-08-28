Minić nastavlja konsultacije: Danas sa predstavnicima boračkih kategorija

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić nastavio je konsultacije sastancima sa nevladinim organizacijama proisteklim iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Minić je današnje konsultacije počeo sastankom sa delegacijom Boračke organizacije Republike Srpske (BORS), koju predvodi predsjednik BORS-a Radan Ostojić.

Konsultacije bi trebale biti nastavljene u 10.45 časova sa delegacijom Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

Minić će u 11.30 časova razgovarati sa predstavnicima Saveza logoraša, u 12.15 časova sa delegacijom Organizacije amputiraca, a u 13.00 časova sa članovima Saveza udruženja civilnih žrtava rata, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

U 13.45 časova su zakazane konsultacije sa predstavnicima Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida, u 14.30 časova sa delegacijom Udruženja žena žrtava rata, u 15.15 časova sa članovima Udruženja građana "Veterani Republike Srpske", a u 15.45 časova sa predstavnicima Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Mandatar Minić će, nakon konsultacija sa predstavnicima boračkih kategorija, održati konferenciju za novinare u 16.45 časova.

Sastanci se održavaju u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

(Srna)