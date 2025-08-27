logo
Minić: Krajnje vrijeme da Ekonomsko-socijalni savjet preuzme ulogu u određivanju cijene rada

Autor Nikolina Damjanić
Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je krajnje vrijeme da Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske profunkcioniše na adekvatan način i da ovo tijelo bude to koje će predlagati najnižu cijenu rada.

Minić o kreiranju ekonomsko socijalnog savjeta Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić je naveo da je dao nalog da se izmjeni pravilnik koji reguliše funkcionisanje ovog savjeta.

"Nekoliko godina nismo dobili prijedlog najniže cijene rada i to je morala da radi Vlada", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon konsultacija za socijalnim partnerima.

On kaže da ga raduje što je tokom konsultacija vladala pozitivna atmosfera i energija.

(MONDO/Srna)

