Minić: Krajnje vrijeme da Ekonomsko-socijalni savjet preuzme ulogu u određivanju cijene rada

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je krajnje vrijeme da Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske profunkcioniše na adekvatan način i da ovo tijelo bude to koje će predlagati najnižu cijenu rada.
Minić je naveo da je dao nalog da se izmjeni pravilnik koji reguliše funkcionisanje ovog savjeta.
"Nekoliko godina nismo dobili prijedlog najniže cijene rada i to je morala da radi Vlada", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon konsultacija za socijalnim partnerima.
On kaže da ga raduje što je tokom konsultacija vladala pozitivna atmosfera i energija.
