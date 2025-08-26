Pregovori o novoj Vladi RS: Minić na konsultacijama sa političkim partijama

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić održaće danas u Banjaluci konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako je saopšteno, u 10 časova predviđene su konsultacije sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), a u 11 časova sa Socijalističkom partijom.

Mandatar će u 12 časova obaviti razgovore sa Narodnom partijom Srpske (NPS) i Demokratskim narodnim savezom (DNS).

U 13 časova predviđene su konsultacije sa Ujedinjenom Srpskom, a u 14 časova sa Socijalističkom partijom Srpske (SPS), dok će u 15 časova Minić razgovarati sa Demokratskim savezom - Demos.

Konsultacije će biti održane u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je juče da će određeni broj aktuelnih ministara biti i u novom sazivu, imajući u vidu da su već uključeni u realizaciju važnih projekata koje je neophodno završiti.

On je naveo da bi ekspoze i sjednica Narodne skupštine Republike Srpske mogli biti u narednoj sedmici.

"Ne želimo da na bilo kakav način, bez obzira na specifičnost situacije, improvizujemo ili žurimo. Želimo da ispoštujemo sve partnere i prihvatljive ideje uvrstimo u ekspoze", rekao je Minić, kojeg je za mandatara predložio Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske.

(Srna/Mondo)