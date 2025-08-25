logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić najavio kontinuitet: Neki ministri ostaju u novoj Vladi RS zbog važnih projekata 1

Minić najavio kontinuitet: Neki ministri ostaju u novoj Vladi RS zbog važnih projekata

Autor Dušan Volaš
1

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas Srni da će određeni broj aktuelnih ministara biti i u novom sazivu, imajući u vidu da su već uključeni u realizaciju važnih projekata koje je neophodno završiti.

Minić: Neki ministri ostaju u novoj Vladi RS Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Moramo biti svjesni da se ova vlada formira na period od godinu dana, da ulazimo u zadnji kvartal godine i neophodno je da se, zbog nekih elementarnih stvari, zadrži kontinuitet. Zbog toga ni ekspoze neće sadržavati sve one stvari koje su uobičajene na mandatni period od četiri godine, nego će to biti upravo završetak određenih stvari", rekao je Minić.

On je dodao da će značajniji segment biti pitanja privrede i demografije, ali i započinjanje projekata koje javnost očekuje.

"Zato je važno da ostanu svi oni ministri koji su bili uključeni, a na kraju krajeva i koji imaju odgovornost da se to pokrene", istakao je Minić.

On je naveo da sutra počinje konsultacije za parlamentarnim političkim partijama, a potom i socijalnim partnerima i nevladinim sektorom, te da bi ekspoze i sjednica Narodne skupštine Republike Srpske mogli biti u narednoj sedmici.

"Ne želimo da na bilo kakav način, bez obzira na specifičnost situacije, improvizujemo ili žurimo. Želimo da ispoštujemo sve partnere i prihvatljive ideje uvrstimo u ekspoze", rekao je Minić, kojeg je za mandatara predložio Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Jel ostaje i ministar saobracaja i veza koji je doveo pred gasenje Zeljeznicae?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ