Minić najavio kontinuitet: Neki ministri ostaju u novoj Vladi RS zbog važnih projekata

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas Srni da će određeni broj aktuelnih ministara biti i u novom sazivu, imajući u vidu da su već uključeni u realizaciju važnih projekata koje je neophodno završiti.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Moramo biti svjesni da se ova vlada formira na period od godinu dana, da ulazimo u zadnji kvartal godine i neophodno je da se, zbog nekih elementarnih stvari, zadrži kontinuitet. Zbog toga ni ekspoze neće sadržavati sve one stvari koje su uobičajene na mandatni period od četiri godine, nego će to biti upravo završetak određenih stvari", rekao je Minić.

On je dodao da će značajniji segment biti pitanja privrede i demografije, ali i započinjanje projekata koje javnost očekuje.

"Zato je važno da ostanu svi oni ministri koji su bili uključeni, a na kraju krajeva i koji imaju odgovornost da se to pokrene", istakao je Minić.

On je naveo da sutra počinje konsultacije za parlamentarnim političkim partijama, a potom i socijalnim partnerima i nevladinim sektorom, te da bi ekspoze i sjednica Narodne skupštine Republike Srpske mogli biti u narednoj sedmici.

"Ne želimo da na bilo kakav način, bez obzira na specifičnost situacije, improvizujemo ili žurimo. Želimo da ispoštujemo sve partnere i prihvatljive ideje uvrstimo u ekspoze", rekao je Minić, kojeg je za mandatara predložio Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske.