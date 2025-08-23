logo
Ko je Savo Minić - novi mandatar za sastav Vlade RS?

Ko je Savo Minić - novi mandatar za sastav Vlade RS?

Autor Dragana Božić
0

Savo Minić (SNSD) aktuelni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od danas je, na prijedlog Milorada Dodika kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, kandidat za novog mandatara za sastav nove Vlade RS.

17.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Savo Minić rođen je 1974. godine u Šamcu. Osnovnu školu je završio u Odžaku, a srednju u Šamcu i Bijeljini. Pravni fakultet je završio u Banjaluci.

Kako je navedeno u Minićevoj biografiji, zvanje magistra je stekao 2013, a zvanje doktora pravnih nauka 2018. godine.

„Advokatskom djelatnošću bavio se od 1999. godine, dok je samostalnu advokatsku djelatnost, kao advokat u Šamcu, obavljao od 2004. do 2008. godine“, stoji u biografiji ministra poljoprivrede.

U dva mandata je, od 2008. do 2016. godine obavljao dužnost načelnika opštine Šamac, da bi od 2017. do 2020. godine bio na poziciji direktora Agencije za agrarna plaćanja.

Od 2020. godine obavljao je dužnost direktora preduzeća „Kaldera Company“ iz Laktaša, dok je aktuelno izabrani predsjednik Lovačkog saveza RS.

Oženjen i otac tri djeteta.

(Mondo)

