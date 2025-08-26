logo
Minić počeo konsultacije o sastavu nove Vlade RS razgovorom sa SNSD-om (FOTO/VIDEO)

Minić počeo konsultacije o sastavu nove Vlade RS razgovorom sa SNSD-om (FOTO/VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić započeo je konsultacije sa predstavnicima političkih partija sastankom sa delegacijom SNSD-a.

Počele konsultacije za sastav nove vlade rs Izvor: Mondo - Slaven Petković

Na sastanak sa Minićem, koji se održava u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, došli su generalni sekretar stranke Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik i potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić.

Nakon SNSD-a, na sastanak bi u 11.00 časova trebalo da dođu predstavnici Socijalističke partije, a sat kasnije na rasporedu je NPS i DNS.

U 13.00 časova dolaze predstavnici Ujedinjene Srpske, u 14.00 časova SPS-a i za 15.00 časova planiran je sastanak sa predstavnicima DEMOS-a.

Minić je ranije izjavio da će određeni broj aktuelnih ministara biti i u novom sazivu, imajući u vidu da su već uključeni u realizaciju važnih projekata koje je neophodno završiti.

On je naveo da će nakon konsultacija za parlamentarnim političkim partijama, razgovarati sa socijalnim partnerima i nevladinim sektorom, te da bi ekspoze i sjednica Narodne skupštine Republike Srpske mogli biti u narednoj sedmici.

(MONDO)

Tagovi

Vlada RS Savo Minić

