Minić o odluci CIK-a: "Narod će donijeti konačan sud"

Minić o odluci CIK-a: "Narod će donijeti konačan sud"

Autor Dušan Volaš
1

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da odluka Centralne izborne komsije BiH o raspisivanju prijevremenih izbora nije legalna i da Republika Srpska u takvim izborima neće učestvovati.

Minić o odluci CIK-a: "Narod će donijeti konačan sud" Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić je naglasio da je odluka CIK-a produkt svega onoga što je do sada učinjeno protiv Republike Srpske, te da je vrijeme da se građani Republike Srpske jasno odrede prema tome.

"Oni koji žele da učestvuju u takvim izborima neka učestvuju, ali narod je taj koji će donijeti konačan sud", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Minić je istakao da, nažalost, još uvijek nismo svjesni šta nam se sve dešava i priprema, navodeći da je odluka CIK-a samo dio dobro smišljenog projekta.

"Ovdje više nema bilo kakave dileme. Ne mogu da se otmem utisku i da ne pitam zašto Vlada Republike Srpske, koja bi trebalo da se formira u utorak, nije sastavljena od svih političkih stranaka u ovom ključnom trenutku, da jednom pokažemo jedinstvo", upitao je Minić.

SRNA

Tagovi

Savo Minić

X men

Narod ako bude donosio, svi cete lagano da odete sa tih mjesta u koja ste se nakotili, a za drzavu nista niste uradili. Narod odlazi, plaze iako minimalne kasne, za neke nema zakona. Ja vas podrzati necu, ne zanima me nikakav referndum, samo da vam ledja vidim, a i vecina kako mogu da cujem.

