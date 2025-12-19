logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gužve na graničnim prelazima, kolone automobila duge i do 4 kilometra

Gužve na graničnim prelazima, kolone automobila duge i do 4 kilometra

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Brod, Kozarska Dubica i Kostajnica sa Hrvatskom pojačan je intenzitet saobraćaja na ulazu u BiH.

Bajakovo, gužva na graničnom prelazu Izvor: HAK

Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a Karakaj oza sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Na graničnom prelazu Bajakovo na izlasku iz Hrvatske u Srbiju kolona automobila i kamiona duga je oko četiri kilometra.

Na auto-putu između petlji Samobor i Lučko kolona vozila je duga oko pet kilometara, a na auto-putu Zagreb-Macelj oko 1,5 kilometara, saopštio je Hrvatski auto-klub.

U većem dijelu Hrvatske kolovozi su mokri i klizavi, a magla mjestimično smanjuje vidljivost na putevima u unutrašnjosti zemlje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

granica Hrvatska gužva

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ