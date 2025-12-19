Gužve na graničnim prelazima, kolone automobila duge i do 4 kilometra

Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Brod, Kozarska Dubica i Kostajnica sa Hrvatskom pojačan je intenzitet saobraćaja na ulazu u BiH.

Izvor: HAK

Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a Karakaj oza sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Na graničnom prelazu Bajakovo na izlasku iz Hrvatske u Srbiju kolona automobila i kamiona duga je oko četiri kilometra.

Na auto-putu između petlji Samobor i Lučko kolona vozila je duga oko pet kilometara, a na auto-putu Zagreb-Macelj oko 1,5 kilometara, saopštio je Hrvatski auto-klub.

U većem dijelu Hrvatske kolovozi su mokri i klizavi, a magla mjestimično smanjuje vidljivost na putevima u unutrašnjosti zemlje.