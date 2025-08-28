Dodik: SNSD neće izaći na izbore koje je raspisao CIK

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas u Banjaluci da ova politička partija neće izaći na izbore koje je raspisala Centralna izborna komisija BiH jer poštuje zaključke Narodne skupštine Republike Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja

"SNSD neće izaći na izbore jer poštuje zaključke najviše zakonodavne institucije Republike Srpske", rekao je Dodik na sjednici Glavnog odbora Republičke organizacije mladih SNSD-a.

On vjeruje da ni koalicioni partneri SNSD-a neće izaći na izbore.

CIK BiH odlučio je da prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske budu održani 23. novembra.

Republika Srpska je, zaključcima Narodne skupštine od 22. avgusta, odbacila mogućnost održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i zatražila od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa njihovim sprovođenjem.

Narodna skupština Republike Srpske tada je usvojila odluku o raspisivanju referenduma povodom presude neustavnog Suda BiH predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Dodiku, te odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.

Referendumsko pitanje glasi "da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku?".

SRNA