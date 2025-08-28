logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik: SNSD neće izaći na izbore koje je raspisao CIK 2

Dodik: SNSD neće izaći na izbore koje je raspisao CIK

Autor Dušan Volaš
2

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas u Banjaluci da ova politička partija neće izaći na izbore koje je raspisala Centralna izborna komisija BiH jer poštuje zaključke Narodne skupštine Republike Srpske.

Dodik: SNSD neće izaći na izbore koje je raspisao CIK Izvor: Borislav Zdrinja

"SNSD neće izaći na izbore jer poštuje zaključke najviše zakonodavne institucije Republike Srpske", rekao je Dodik na sjednici Glavnog odbora Republičke organizacije mladih SNSD-a.

On vjeruje da ni koalicioni partneri SNSD-a neće izaći na izbore.

CIK BiH odlučio je da prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske budu održani 23. novembra.

Republika Srpska je, zaključcima Narodne skupštine od 22. avgusta, odbacila mogućnost održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i zatražila od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa njihovim sprovođenjem.

Narodna skupština Republike Srpske tada je usvojila odluku o raspisivanju referenduma povodom presude neustavnog Suda BiH predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Dodiku, te odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.

Referendumsko pitanje glasi "da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku?".

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik izbori CIK BiH

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Otpor

SNSD ce izaci na izbore, referndum je predizborni stos koji je vec koriscen par puta, da se napumpa rejting.

Reprezentativac

Hahahahaha

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ