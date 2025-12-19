logo
Policijski službenici MUP-a USK od danas u novim uniformama

Autor Haris Krhalić
0

Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona od danas nose nove uniforme, čime se ujednačava izgled policijskih službenika širom Federacije BiH.

policija USK Izvor: MUP USK

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona od danas imaju nove uniforme kojima se ujednačava izgled policijskih službenika na području Federacije BiH.

Postrojavanju jedinica MUP-a USK i prezentaciji novih uniformi, čijom nabavkom se realizira federalna Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi, prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova USK Adnan Habibija i premijer Kantona Mustafa Ružnić.

Nakon dugih procedura izmjena pravilnika i nabavki, policajci u Federaciji po prvi put će imati jedinstvene uniforme, koje su u nekim kantonima već počeli nositi.

Izvor: MUP USK

MUP USK Policija FBiH uniforme

