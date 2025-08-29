Narodna skupština Srpske 2. septembra bira Vladu RS

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odlučio da će 25. posebna sjednica Narodne skupštine biti održana u utorak, 2. septembra, sa početkom u 10 časova.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kolegijum je utvrdio konačan prijedlog dnevnog reda 25. posebne sjednice Narodne skupštine.

Prva tačka najavljene sjednice će biti izbor Vlade Republike Srpske.

Biće predstavljen program kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske sa prijedlogom članova Vlade Republike Srpske.

Zatim će se održati izbor predsjednika Vlade Republike Srpske i izbor članova Vlade Republike Srpske.

Nakon toga planirano je polaganje svečane zakletve predsjednika i članova Vlade Republike Srpske, saopšteno je iz NSRS.

(Mondo)