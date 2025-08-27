Stevandić: Narodna skupština o izboru nove vlade Republike Srpske 2. septembra

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će sjednica parlamenta na kojoj će biti izabrana nova vlada Srpske, vjerovatno, biti zakazana za utorak, 2. septembra.

"Čim mandatar završi konsultacije, poslaće mi zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine. Ako mi ga pošalje do petka, 29. avgusta, ja ću taj dan napraviti telefonski Kolegijum i iduće sedmice, vjerovatno u utorak ili dan-dva prije ili kasnije, će biti sjednica /Skupštine/ sa iznošenjem ekspozea, prijedloga kabineta i glasanjem", rekao je Stevandić novinarima u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Skupštine Srbije Anom Brnabić.

Stevandić je istakao da će na zajedničku sjednicu vlada Srbije i Republike Srpske, koja je predviđena za 8. septembar, doći novi sastav vlade Republike Srpske.

