logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stevandić: Narodna skupština o izboru nove vlade Republike Srpske 2. septembra

Stevandić: Narodna skupština o izboru nove vlade Republike Srpske 2. septembra

Autor Dušan Volaš
0

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će sjednica parlamenta na kojoj će biti izabrana nova vlada Srpske, vjerovatno, biti zakazana za utorak, 2. septembra.

Stevandić: Narodna skupština o izboru nove vlade Republike Srpske 2. septembra Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Čim mandatar završi konsultacije, poslaće mi zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine. Ako mi ga pošalje do petka, 29. avgusta, ja ću taj dan napraviti telefonski Kolegijum i iduće sedmice, vjerovatno u utorak ili dan-dva prije ili kasnije, će biti sjednica /Skupštine/ sa iznošenjem ekspozea, prijedloga kabineta i glasanjem", rekao je Stevandić novinarima u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Skupštine Srbije Anom Brnabić.

Stevandić je istakao da će na zajedničku sjednicu vlada Srbije i Republike Srpske, koja je predviđena za 8. septembar, doći novi sastav vlade Republike Srpske.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ