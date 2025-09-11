logo
"U zatvorima ima dosta praznog mjesta": Selak traži informaciju o broju onih koji čekaju na izdržavanje kazne

Autor Dragana Božić
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je popunjenost kapaciteta kazneno-popravnih ustanova 40 odsto, te da će uskoro biti utvrđeno koliko osuđenih lica čeka na izvršenje zatvorske kazne.

13.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Preduzeo sam prve korake, obratio sam se osnovnim sudovima i tražim zvaničan odgovor od njih. Poslaću i inspekcijski nadzor da to utvrdi", rekao je Selak na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Vlade.

"U zatvorima u Republici Srpskoj ima dosta praznog mjesta", kaže Selak.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak najavio je da će posjetiti sve institucije pravosuđa Srpske kako bi se unaprijedilo funkcionisanje cijelog sistema.

"Prvo su obići sve institucije pravosuđa kao ministar. Razgovaraću sa svim rukovodiocima institucija kao i zaposlenim, da čujem zbog čeka postoje primjedbe i kako da unaprijedimo funkcionisanje", rekao je Selak na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

On je naveo da građani Republike Srpske izdvajaju oko 200 milona KM za funkcionisanje pravosuđa, ali da nisu zadovoljni radom pravosudnih institucija.

On je naveo da će Ministarstvo biti otvoreno za sve građane Republike Srpske.

"Građani moraju da dođu brže do pravde", rekao je Selak.

On je istakao da su sjednice Vlade efikasne i da je prioritet otvorenost i dostupnost ministarstava građanima, istakavši da će uskoro jedan dan u mjesecu biti rezervisan za sve zainteresovane za razgovor sa ministrom pravde.

"Mi smo u redovnoj komunikaciji i sastancima. Juče smo imali sastanak sa predsjednikom Vlade i premijer traži da smo dostupni svim građanima. Vidljiva je nova energija", naveo je Selak.

(Srna/Mondo)

