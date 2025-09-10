logo
Novoimenovani ministar pravde Goran Selak poništio konkurs za izbor pravobranioca

Autor Nikolina Damjanić
0

Novoimenovani ministar pravde Republike Srpske Goran Selak donio je svoju prvu odluku, poništio je konkurs za izbor i imenovanje pravobranioca Republike Srpske, koji je prethodno raspisao ministar u ostavci Miloš Bukejlović.

13.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Selak je saopštio da je odluku donio „u skladu sa ovlašćenjima, a sa ciljem zaštite zakonitosti, integriteta Ministarstva i unapređenja povjerenja građana u rad Ministarstva pravde“.

„Ministarstvo pravde Republike Srpske ostaje posvećeno jačanju sistema i zaštiti interesa Republike Srpske“, naveo je on.

Podsjećamo, aktuelni pravobranilac je Milimir Govedarica, koji ovu funkciju obavlja već dva mandata.

(MONDO)

Tagovi

Goran Selak Pravobranilaštvo RS

