Novoimenovani ministar pravde Goran Selak poništio konkurs za izbor pravobranioca

Novoimenovani ministar pravde Republike Srpske Goran Selak donio je svoju prvu odluku, poništio je konkurs za izbor i imenovanje pravobranioca Republike Srpske, koji je prethodno raspisao ministar u ostavci Miloš Bukejlović.

Selak je saopštio da je odluku donio „u skladu sa ovlašćenjima, a sa ciljem zaštite zakonitosti, integriteta Ministarstva i unapređenja povjerenja građana u rad Ministarstva pravde“.

„Ministarstvo pravde Republike Srpske ostaje posvećeno jačanju sistema i zaštiti interesa Republike Srpske“, naveo je on.

Podsjećamo, aktuelni pravobranilac je Milimir Govedarica, koji ovu funkciju obavlja već dva mandata.

