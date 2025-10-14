Završen prvi dan štrajka u banjalučkim vrtićima: Vaspitači najavili oštrije mjere ako ne bude dogovora (FOTO/VIDEO)

U sva 32 vrtića u Banjaluci jutros je počeo generalni štrajk radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, potvrđeno je iz sindikalne organizacije ove ustanove.

Svi roditelji su u 12 časova zbog štrajka preuzeli svoju djecu iz vrtića.

Predsjednik sindikalne organizacije, Slađana Mišić, istakla je da su na današnjoj sjednici Skupštine grada iznijeli sve detalje svojih zahtjeva i da ostaju istrajni u pregovorima.

"Ukoliko danas i sutra ne dođe do rješenja, u četvrtak planiramo “stezanje obruča”, što znači da će se mijenjati obim rada tokom štrajka", rekla je Mišić, dodajući da su roditelji dali 100 odsto podršku, ali da bi i oni mogli doći u nezgodnu situaciju zbog svojih obaveza na poslu.

Kako je istakla, štrajk nema vremensko ograničenje i ne zna se koliko će trajati.

Komentarišući prijedlog za povećanje cijene boravka djece u vrtićima sa 165 na 250 KM, Mišićeva je rekla da sindikat ne odlučuje o tome, ali smatra da je takav korak realan.

"Za 165 maraka danas se teško može obezbijediti i minimum životnih potreba, a kamoli finansirati predškolski sistem", rekla je Mišić i podsjetila da plata vaspitača sa visokom stručnom spremom trenutno iznosi 1.369 KM, što je 69 KM iznad republičkog minimalca, dok najniža plata u Centru iznosi 911 KM, što je 11 maraka više od minimalca.

