NSRS raspravlja o novoj Vladi: Minić pred poslanicima predstavio isti sastav

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na čijem dnevnom redu je izbor predsjednika Vlade Srpske i članova Vlade Republike Srpske počela je danas u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je danas u Banjaluci da će biti nastavljena realizacija zacrtanih programskih ciljeva.

Minić je naglasio da neće biti personalnih promjena u novoj vladi.

"U suštini imamo veoma bitan politički manevar. Podnošenje ostavke imalo je za cilj da institucionalno osnaži Vladu Srpske", rekao je Minić na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

On je naglasio da će biti nastavljeno institucionalna borba i da i dosadašnje odluke Vlade Republike Srpske imaju legitimitet i validnost.

"Bez obzira na osporavanja i nametanja nelegitimnog Kristijana Šmita, zalaganjem nekih ljudi i građana, nijedna odluka Vlade Republike Srpske nije osporena. Sve ovo do sada, računajući i rad Centralne izborne komisije BiH je atak na institucije Srpske, što znači i na predsjednika Republike", istakao je Minić.

On kaže da je Vlada sve vrijeme imala legitimitet i podsjetio da se Ustavni sud BiH proglasio nenadležnim kada je ranije donosio odluku.

"Sva hajka na Vladu je imala za cilj da nam bude otežan rad i zaustave mnogi značajni infrastrukturni projekti", rekao je Minić.

On je naveo da svi strateški ciljevi ostaju isti.

"Priča o Vladi Srpske ima političku pozadinu i odlučili smo se u konsultacijama sa predstavnicima političkih partija koje čine većinu da uradimo ovaj politički potez", ponovio je Minić.

On je rekao da neće čitati ekspoze, jer je pročitan prije više od mjesec.

"Aktuelan je eskpoze koji sam ranije obrazložio, a strateški ciljevi i rad Vlade su ostali isti. Kada je riječ o 100 dana rada Vlade rok teče od 23. januara ove godine", kaže Minić.

On je napomenuo da se želi pokazati da nema zastoja nakon što je podnio ostavku i da nije ugroženo funkcionisanje Vlade i Republike Srpske.

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić predložio je Narodnoj skupštini sastav nove Vlade koji je nepromijenjen u odnosu na prethodnu.

Zora Vidović predložena je za ministra finansija, Željko Budimir za ministra unutrašnjih poslova, Goran Selak za ministra pravde, Senka Jujić za ministra uprave i lokalne samouprave, a Radenko Bubić za ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ned Puhovac predložen je za ministra trgovine i turizma, Petar Đokić za ministra energetike i rudarstva, Zoran Stevanović za ministra saobraćaja i veza, a Alen Šeranić za ministra zdravlja i socijalne zaštite Srpske.

Borivoje Golubović predložen je za ministra prosvjete i kulture, Radan Ostojić za ministra rada i boračko-invalidske zaštite, Irena Ignjatović za ministra porodice, omladine i sporta, Zlatan Klokić za ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Bojan Vipotnik trebalo bi da ostane ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Anđelka Kuzmić ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Draga Mastilović ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Sjednici prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

(Srna/Mondo)