Sukobi u SDS-u oko Blanušine kandidature, Petrović nije birao riječi

Na sjednici Glavnog odbora SDS-a vode se oštre rasprave o budućnosti stranke, odnosu prema Pokretu Draška Stanivukovića i kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Facebook/SDS

Na sjednici Glavnog odbora SDS-a vodi se rasprava koja bi mogla odrediti budući politički pravac ove stranke, a među temama je i kandidatura Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, unutar najvišeg stranačkog organa postoje ozbiljna neslaganja između dvije struje koje imaju potpuno različite poglede na predstojeće opšte izbore i saradnju sa Pokretom za državu Draška Stanivukovića.

Jednu grupu predvode Darko Babalj, Đorđe Miličević i Marinko Božović, koji zagovaraju bližu saradnju sa Stanivukovićevim političkim pokretom. Prema tim informacijama, njihova ideja podrazumijeva da SDS i Pokret za državu nastupe sa odvojenim listama na opštim izborima, ali da zajednički podrže Stanivukovića kao kandidata za predsjednika Republike Srpske.

Nasuprot njima nalazi se struja koju čine Ljubiša Petrović, Milan Miličević, Ognjen Bodiroga i Želimir Nešković. Oni se protive takvom modelu saradnje, smatrajući da bi SDS na taj način izgubio političku samostalnost i mogućnost da samostalno odlučuje o kandidatima za najvažnije funkcije u Republici Srpskoj.

Najoštrije stavove iznio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, koji je otvoreno kritikovao ideju približavanja Stanivukovićevom pokretu.

"Svako ko se osjeća kao glineni golub, ko nema hrabrosti, ko nema petlju, ko se ponižava i klanja gorima od sebe, ko hoće da urušava državotvornu stranku, ko je spreman da iznevjeri narod i bude kukavičje jaje treba da se odmah povuče i da se ne bruka dalje! Uvijek ima onih koji smiju, znaju i mogu i kojima nije potreban novac da bi pobijedili!", poručio je Petrović.

Ishod sjednice Glavnog odbora mogao bi da pokaže da li će SDS na narednim izborima nastupiti sa sopstvenim političkim identitetom ili će tražiti savez sa Pokretom za državu Draška Stanivukovića. Istovremeno, očekuje se i konačan stav stranačkih organa o kandidaturi Branka Balnuše za predsjednika Republike Srpske.