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Tužilaštvo USK potvrdilo: Supruga osumnjičena za ubistvo muškarca u Bosanskoj Krupi

Tužilaštvo USK potvrdilo: Supruga osumnjičena za ubistvo muškarca u Bosanskoj Krupi

Autor D.V.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili su na području opštine Bosanska Krupa 66-godišnju ženu zbog osnovane sumnje da je usmrtila svog supruga, potvrđeno je iz Tužilaštva USK.

Lisice na ženskim rukama Izvor: Shutterstock

"Nakon završene kriminalističke obrade osumnjičena će biti predata u nadležnost postupajućeg tužioca, koji će donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama u predmetu", navode iz Tužilaštva USK.

Podsjećamo, kako je potvrđeno za "Avaz“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Policijskoj stanici Bosanska Krupa prijavljeno je da se u porodičnoj kući, u vlasništvu Š.H., rođen 1962., nalazi tijelo nepomičnog lica, vlasnika kuće.

"Na lice mjesta upućena je patrola policije. Zatekli su beživotno tijelo muškog lica s povredama koje izgledom asociraju na ustrelnu ranu na glavi, gdje se utvrdilo da se radi o vlasniku Š.H.", navode iz MUP-a.

Obaviješten je tužilac, zajedno s uviđajnom ekipom Sektora kriminalističke policije je izašao na lice mjesta i rukovodio je uviđajem, gdje su izvršene uviđajne radnje.

Nakon prikupljenih tragova, predmeta i drugih dokaza na licu mjesta, slobode je lišena osoba inicijala Š.H., rođena 1960. zbog osnova sumnje da je počinila krivično djelo „Ubistvo“ iz člana 166. KZ FBiH.

"Nad njom će biti izvršena kriminalistička obrada i biće predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva na dalje postupanje", navode iz policije.

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Tagovi

Bosanska Krupa ubistvo hapšenje

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