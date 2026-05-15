Tužilaštvo BiH obustavilo istragu za vrbovanje maloljetnika da počini teroristički napad na policijsku stanicu

Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv osoba sumnjičenih za vrbovanje maloljetnika koji je napao policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi.

Tužilaštvo BiH obustavilo je istragu protiv pet osoba koje su bile osumnjičene za terorizam i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti u vezi sa napadom na Policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi, saznaje Avaz.

Podsjećamo, grupa se sumnjičila da je radikalizovala maloljetnika koji je u oktobru prošle godine izveo teroristički napad u kojem je ubijen policajac Ozren Maran, a ranjen njegov kolega Avdo Hasanović.

Rusmir Karkin, advokat koji je zastupao osumnjičene, potvrdio je za "Avaz" da je istraga zvanično obustavljena protiv svih osoba protiv kojih se vodio postupak. Riječ je o Dževdetu Mujoviću, Muharemu Bajriću, Hajrudinu Šabiću, Rijadu Nuhiću i Muhamedu Delaliću.

„Dobio sam rješenja i potvrdilo se ono što sam rekao još u trenutku kada su lišeni slobode – da tužilaštvo neće pronaći bilo kakve dokaze koji povezuju ove ljude sa maloljetnim napadačem“, izjavio je Karkin.

Dok je istraga protiv grupe koja se dovodila u vezu sa radikalizacijom obustavljena, sam počinilac napada je već procesuiran. Kako je ranije objavljeno, maloljetniku koji je usmrtio Ozrena Marana izrečena je kazna od pet godina zavodskih mjera.