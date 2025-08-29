logo
Prema Cazincu usmjerili pištolj: Uhapšen osumnjičeni za pokušaj razbojništva na putu Bosanska Krupa-Novi Grad

Autor Dušan Volaš
0

Policija u Prijedoru identifikovala je i uhapsila E.Š. iz Ilijaša, osumnjičenog za pokušaj razbojništva na magistralnom putu Bosanska Krupa-Novi Grad.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, uhapšen je 28. avgusta na području Ilijaša, na osnovu potrage koju je raspisala prijedorska policija.

Osumnjičeni se tereti da je 26. avgusta, zajedno sa još jednom osobom, pokušao prisilno zaustaviti vozilo kojim je upravljao muškarac iz Cazina.

"Tom prilikom došlo je do kontakta i oštećenja oba vozila, a izvršioci su prema oštećenom usmjerili i vatreno oružje-pištolj", navode iz PU Prijedor.

Nakon izvršenog krivičnog djela, policijski službenici su na području Krupe na Uni pronašli napušteno vozilo koje su osumnjičeni koristili.

"Osumnjičeni E.Š. je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu razbojništvo u pokušaju predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, a policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku drugog izvršioca krivičnog djela", zaključuje se u saopštenju.

