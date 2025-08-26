Prijedorska policija istražuje slučaj: Nepoznati dvojac vozilom pokušao zaustaviti vozača iz Cazina

Pripadnici PU Prijedor, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva, preduzimaju sve mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela razbojništvo u pokušaju, koje se dogodilo jutros na ulazu u Republiku Srpsku, na magistralnom putu Bosanska Krupa – Novi Grad.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Policijskoj upravi Prijedor od strane lica iz Cazina prijavljeno je da su ga jutros, dok se vozilom kretao magistralnim putem Bosanska Krupa – Novi Grad, dva nepoznata lica u drugom vozilu koje se kretalo u istom pravcu, pokušala nasilno zaustaviti, na način da su svojim vozilom ostvarili kontakt sa vozilom oštećenog lica", navodi se u saopštenju Policijske uprave Prijedor.

U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti prijave i pronalasku izvršioca i predmetnog vozila.

(Mondo)