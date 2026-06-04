Napadnuti ljekari usred epidemije smrtonosnog virusa: Tijelo ostavljeno bez zaštite, rizik od zaraze raste

U provinciji Južni Kivu u Demokratskoj Republici Kongo napadnut je tim za bezbjedno sahranjivanje, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg daljeg širenja ebole i otežalo borbu protiv epidemije.
Stanovnici su ove nedjelje napali tim za bezbjedno sahranjivanje u provinciji Južni Kivu u Demokratskoj Republici Kongo, primoravši zdravstvene radnike da ostave kovčeg, što je izazvalo strah od daljeg širenja zaraze, saopštilo je ministarstvo zdravlja.
Napad je bio usmjeren na "tim za bezbjedno i dostojanstveno sahranjivanje", specijalizovanu ekipu obučenu za rukovanje tijelima preminulih od visoko zaraznih bolesti, prema strogim protokolima koji sprečavaju širenje infekcije.
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Nakon napada, tijelom su rukovali članovi lokalne zajednice, što predstavlja visokorizičnu praksu koja može podstaći nove lance prenosa bolesti, navodi se u izvještaju o situaciji objavljenom na internetu, javlja Index.
Ovaj incident ukazuje na nepovjerenje i otpor koji otežavaju napore u suzbijanju epidemije. Dok vlasti pokušavaju da zaustave širenje soja ebole Bundibugjo, timovi za sahranjivanje i zdravstveni radnici posljednjih nedjelja bili su meta više napada, uključujući i napade rodbine preminulih koji dovode u pitanje uzrok smrti.
Od proglašenja najnovije epidemije 15. maja, sedamnaeste u zemlji, Demokratska Republika Kongo registrovala je 363 slučaja zaraze i 62 smrtna slučaja, prema najnovijim podacima ministarstva zdravlja.