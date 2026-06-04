U provinciji Južni Kivu u Demokratskoj Republici Kongo napadnut je tim za bezbjedno sahranjivanje, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg daljeg širenja ebole i otežalo borbu protiv epidemije.

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Stanovnici su ove nedjelje napali tim za bezbjedno sahranjivanje u provinciji Južni Kivu u Demokratskoj Republici Kongo, primoravši zdravstvene radnike da ostave kovčeg, što je izazvalo strah od daljeg širenja zaraze, saopštilo je ministarstvo zdravlja.

Napad je bio usmjeren na "tim za bezbjedno i dostojanstveno sahranjivanje", specijalizovanu ekipu obučenu za rukovanje tijelima preminulih od visoko zaraznih bolesti, prema strogim protokolima koji sprečavaju širenje infekcije.

Vidi opis Napadnuti ljekari usred epidemije smrtonosnog virusa: Tijelo ostavljeno bez zaštite, rizik od zaraze raste Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: str / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: str / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nakon napada, tijelom su rukovali članovi lokalne zajednice, što predstavlja visokorizičnu praksu koja može podstaći nove lance prenosa bolesti, navodi se u izvještaju o situaciji objavljenom na internetu, javlja Index.

Ovaj incident ukazuje na nepovjerenje i otpor koji otežavaju napore u suzbijanju epidemije. Dok vlasti pokušavaju da zaustave širenje soja ebole Bundibugjo, timovi za sahranjivanje i zdravstveni radnici posljednjih nedjelja bili su meta više napada, uključujući i napade rodbine preminulih koji dovode u pitanje uzrok smrti.

Od proglašenja najnovije epidemije 15. maja, sedamnaeste u zemlji, Demokratska Republika Kongo registrovala je 363 slučaja zaraze i 62 smrtna slučaja, prema najnovijim podacima ministarstva zdravlja.