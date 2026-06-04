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Napadnuti ljekari usred epidemije smrtonosnog virusa: Tijelo ostavljeno bez zaštite, rizik od zaraze raste

Napadnuti ljekari usred epidemije smrtonosnog virusa: Tijelo ostavljeno bez zaštite, rizik od zaraze raste

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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U provinciji Južni Kivu u Demokratskoj Republici Kongo napadnut je tim za bezbjedno sahranjivanje, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg daljeg širenja ebole i otežalo borbu protiv epidemije.

Napadnut tim koji je sahranjivao preminule od ebole Izvor: Sam Ngenda/Shutterstock

Stanovnici su ove nedjelje napali tim za bezbjedno sahranjivanje u provinciji Južni Kivu u Demokratskoj Republici Kongo, primoravši zdravstvene radnike da ostave kovčeg, što je izazvalo strah od daljeg širenja zaraze, saopštilo je ministarstvo zdravlja.

Napad je bio usmjeren na "tim za bezbjedno i dostojanstveno sahranjivanje", specijalizovanu ekipu obučenu za rukovanje tijelima preminulih od visoko zaraznih bolesti, prema strogim protokolima koji sprečavaju širenje infekcije.

Nakon napada, tijelom su rukovali članovi lokalne zajednice, što predstavlja visokorizičnu praksu koja može podstaći nove lance prenosa bolesti, navodi se u izvještaju o situaciji objavljenom na internetu, javlja Index.

Ovaj incident ukazuje na nepovjerenje i otpor koji otežavaju napore u suzbijanju epidemije. Dok vlasti pokušavaju da zaustave širenje soja ebole Bundibugjo, timovi za sahranjivanje i zdravstveni radnici posljednjih nedjelja bili su meta više napada, uključujući i napade rodbine preminulih koji dovode u pitanje uzrok smrti.

Od proglašenja najnovije epidemije 15. maja, sedamnaeste u zemlji, Demokratska Republika Kongo registrovala je 363 slučaja zaraze i 62 smrtna slučaja, prema najnovijim podacima ministarstva zdravlja.

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Tagovi

ebola Kongo napad

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