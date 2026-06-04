Penzionisani ruski obavještajac Andrej Bezrukov upozorava da će Rusija biti u ratnom stanju još najmanje dvije decenije. On je poručio građanima da se spreme za eru dugotrajnih globalnih sukoba.

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Andrej Bezrukov, penzionisani pukovnik ruske obavještajne službe i savjetnik izvršnog direktora Rosnjefta Igora Sečina, izjavio je da će Rusija vjerovatno ostati u ratnom stanju i biti upletena u globalne sukobe najmanje naredne dvije decenije. Svoju procjenu iznio je u srijedu na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, poručivši Rusima da se moraju pomiriti s ulaskom zemlje u eru dugotrajnog sukoba, piše Kyiv Post.

Glavni ruski ekonomski forum, koji se često naziva "ruskim Davosom", otvoren je u srijedu pod oblakom gustog crnog dima nakon što su ukrajinski napadi pogodili energetska i vojna postrojenja u Sankt Peterburgu. Udari dalekometnim projektilima dogodili su se upravo u trenutku kada se oko 20.000 delegata iz 130 zemalja okupilo na trodnevnom poslovnom samitu, čime je narušen utisak ekonomske otpornosti koji je Kremlj nastojao da prikaže.

Predviđanja o novim svjetskim sukobima

"Moramo sebi da priznamo da ćemo u godinama koje dolaze,a možda i nekoliko decenija, biti u ratnom stanju", rekao je Bezrukov tokom panela pod nazivom "Glavne prijetnje Rusiji u drugoj četvrtini 21. vijeka".

On je sugerisao da bi sukob mogao da varira od "vrućeg rata" do onoga što je opisao kao "puzajući rat" koji se širi regionima. Takvo stanje, prema njegovim riječima, oblikovaće "dvije generacije" koje će praktično odrasti u ratnim uslovima.

Bezrukov je naveo da se Rusija sada nalazi u "prvom talasu svjetskog rata" te je predvidio i drugi talas globalnog sukoba, uporediv sa svetskim ratovima 20. vijeka. Smatra da bi do buduće eskalacije moglo da dođe u Aziji, tumačeći nedavne globalne krize kao dokaz promene odnosa snaga u svijetu.

Kritike SAD i biološki rat

"Hegemon više nije hegemon", izjavio je Bezrukov, misleći na Sjedinjene Američke Države, i predvidio dalje sukobe. Takođe je ponovio tvrdnje o zapadnom "biološkom ratu" protiv Rusije, navodeći da laboratorije u blizini ruskih granica razvijaju buduće biološko oružje - optužbe koje zapadne vlade već dugo odbacuju.

Pozvao je Moskvu na restrukturiranje ekonomije i državnog sistema kako bi dugoročna militarizacija i odbrambena spremnost, uz razvoj, postale prioritet. Bezrukov je inače bivši sovjetski obavještajac koji je u SAD godinama delovao pod lažnim identitetom Donalda Hitfilda.

Uhapšen je 2010. godine od strane FBI i bio je dio velike razmjene špijuna, nakon čega se sa porodicom vratio u Rusiju. Danas predaje na moskovskom Državnom institutu za međunarodne odnose (MGIMO) i redovno drži predavanja o geopolitici i globalnoj ulozi Rusije, promovišući viziju dugoročnog sukoba sa Zapadom.