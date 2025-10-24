logo
Maloljetnik osuđen zbog terorističkog napada u Bosanskoj Krupi

Autor Nikolina Damjanić Izvor Avaz
Opštinski sud u Bosanskoj Krupi donio je presudu prema kojoj je maloljetnik koji je počinio teroristički napad na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi proglašen krivim.

b_241025080.jpg Izvor: Klix - screenshot

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Dnevni Avaz, maloljetnik je dobio pet godina smještaja u odgojno-popravnom domu, jer zbog svojih godina nije mogao biti osuđen na maloljetnički zatvor.

Incident se dogodio u noći s 24. na 25. oktobar, kada je 14-godišnji napadač ušao u stanicu s nožem i izbo dvojicu policajaca – Ozrena Marana i njegovog kolegu Avdu Hasanovića. Maran je preminuo na licu mjesta, dok je Hasanović teško ranjen.

“Došao je na vrata i rekao: ‘Tekbir, Allahu ekber!’. Nije mu se vidjelo lice jer je imao duksericu preko glave. Pokušao sam ga zaustaviti, ali je nastavio i odmah nas napao nožem. Uhvatili smo ga i uspjeli neutralisati, ali Maran je zadobio smrtonosne povrede, a ja sam zadobio rane na licu i leđima,” ispričao je Hasanović prošle godine tadašnjem ministru bezbjendosti BiH, Nenadu Nešiću.

Napad je šokirao lokalnu zajednicu, a postupak pred sudom bio je zatvoren za javnost.

zole

E to su bliski zakoni za islamske teroriste, fuj gadovi i sa njima živeti

