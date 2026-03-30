Dobro se dobrim vraća: Zilhadu snijeg usmrtio stoku, Vinka iz Verića mu poslala junicu

Autor Dragana Božić
0

Pravi primjer solidarnosti i međusobne pomoći dolazi iz Verića, gdje je Vinka Savić još jednom pokazala da ne zaboravlja dobročinstvo.

Vinka iz Verića poklonila junicu Zilhadu kojem je snijeg usmrtio stoku Izvor: Udruženje mljekara

Naime, obilne snježne padavine juče su prouzrokovale veliku štetu na imanju Zilhada Hadžića iz sela Vranjska kod Bosanske Krupe, kada se pod težinom snijega urušila štala, usmrtivši nekoliko krava i ovaca.

Već danas stigla je pomoć.

"Vinka Savić iz sela Verići kod Banjaluke donirala je junicu kako bi pomogla domaćinstvu da se oporavi i nastavi proizvodnju. Da kuća bez blaga ne ostane", objavilo je Udruženje mljekara RS.

Ovaj gest ima dodatnu težinu, podsjećaju mljekari, jer su se prošlog ljeta ujedinili da pomognu upravo Vinki, kojoj je tada u požaru uništena ljetina. Pomoć je pristizala sa svih strana, iz Sanskog Mosta, Prijedora, Banjaluke, Kozarske Dubice i Gradiške, ali i iz drugih krajeva.

"Dobro se dobrim vraća. A nije ni Zilhad ostao dužan i već je vratio Vinki sijenom. Mljekari su to!", poručuju iz Udruženja mljekara RS.

Ova priča još jednom potvrđuje snagu solidarnosti među poljoprivrednicima, koji i u najtežim trenucima jedni drugima pružaju ruku pomoći.

(Mondo)

