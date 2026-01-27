Kuzmićeva: Čuli smo mljekare, rješenja moraju biti dugoročna

Oglasila se resorna ministarka nakon dogovora Vlade RS i mljekara

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon skupa Udruženja mljekara Republike Srpske, održanog danas u Parku Mladen Stojanović u Banjaluci, oglasilo se i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Na sastanku predstavnika mljekara i resornog ministarstva postignut je dogovor kojim su sjelimično ispunjeni zahtjevi proizvođača, zbog čega su mljekari odustali od najavljenih protesta.

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Anđelka Kuzmić izjavila je da je dogovoreno povećanje premije za proizvedeno mlijeko na 0,30 KM po litru, kao i podsticaj od 500 KM po grlu.

"Danas smo čuli naše mljekare i njihove probleme, kako bismo skrenuli pažnju na izazove sa kojima se suočavaju. Postigli smo zajednički dogovor da se svi solidarišemo i damo doprinos, svako iz svoje nadležnosti", rekla je Kuzmićeva.

Ona je naglasila da će Ministarstvo, zajedno sa Vladom Republike Srpske, nastaviti da radi na dugoročnim rješenjima za sektor mljekarstva.

"Moramo istrajati u kampanji ‘Naše je bolje’. Mljekari su svjesni da rješenja ne mogu biti kratkoročna. Vlada RS u svim resorima planira dugoročne mjere kako bismo unaprijedili domaću proizvodnju i obezbijedili siguran plasman na našem tržištu", poručila je Kuzmićeva.