"Ovo je raspad sistema“: Mljekari nezadovoljni dogovorom

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić izjavio je, nakon skupštine mljekara održane u Parku Mladen Stojanović, da je postignut dogovor s Vladom Republike Srpske o visini podsticaja za ovu godinu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema postignutom sporazumu, premija za proizvedeno mlijeko iznosiće 0,30 KM po litru, dok će podsticaj po grlu biti 500 KM. Arsenić je naglasio da je riječ o završetku trenutnih pregovora s Ministarstvom poljoprivrede RS, ali da dijalog ostaje otvoren.

"Došli smo do kompromisa koji je za nas minimalan, a za Vladu maksimalan. Izvršili smo preraspodjelu sredstava i usaglasili 0,30 KM po litru i 500 KM po grlu", rekao je Arsenić.

On je istakao da će mljekari u narednom periodu biti primorani da smanje proizvodnju mlijeka od deset do 29 odsto, te da će se raditi na unapređenju prodaje i jasnijem deklarisanju proizvoda koji nisu u potpunosti od mlijeka.

"Neće biti laka godina i prije ljeta se sigurno ništa neće riješiti. Kriza je prisutna u cijeloj Evropi, postoje viškovi mlijeka, ali moramo spasiti selo", poručio je Arsenić, dodajući da su problemi sa infrastrukturom, posebno sa električnom energijom, jedan od najvećih izazova za proizvođače.

Pogledajte fotografije s današnjeg protesta:

Arsenić je podsjetio da je otkupna cijena mlijeka u posljednjem smanjenju umanjena za pet feninga po litru, a da je isto smanjenje zabilježeno i prošle godine, što ukupno iznosi deset feninga. Kako je naveo, trenutno nema redukcije otkupa, ali su cijene i dalje relativno niske.

"U našem udruženju su članovi svih stranaka i nacija. Ne dijelimo se po partijama – naše partije su krave i mlijeko. Smatramo da je najbolje da se smirimo dok ne prođu izbori", dodao je Arsenić.

Predstavnik malih proizvođača, Radovan Ćirić iz Gradiške, izjavio je da nije zadovoljan ishodom pregovora.

"Ovo nije dovoljno i samo se zaliječe rane. Ako se u skorije vrijeme ne riješi nešto konkretnije, prijeti raspad sistema", upozorio je Ćirić.