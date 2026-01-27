Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske na otvorenoj skupštini članova, održanoj u Parku Mladen Stojanović, izglasalo je prihvatanje prijedloga o premiji od 0,30 KM po litru mlijeka i 500 KM po grlu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ovom odlukom članovi Udruženja odustali su od ranije najavljene protestne šetnje.

Na skupu su razmatrani zaključci sa sastanka koji su predstavnici Udruženja imali sa resornim ministarstvom. Iako su prvobitni zahtjevi mljekara iznosili 0,35 KM po litru, a potom 0,33 KM, nakon višednevnih pregovora dogovorena je premija od 0,30 KM po litru mlijeka.

Predsjednik Skupštine Udruženja Anto Šipovac istakao je da je odluka donesena nakon teških pregovora i nedostatka razumijevanja za prvobitne zahtjeve.

"Držali smo se zahtjeva od 0,33 KM, ali nije bilo sluha. Pred kraj sastanaka traženo je da popustimo. Radi se o 500 KM po grlu i 0,30 KM po litru. Nakon razgovora sa predsjednikom Upravnog odbora odlučili smo da napravimo kompromis i pristanemo. Na nama je da radimo i privređujemo i da rješavamo problem viškova. Naš cilj treba da bude izdvajanje šest odsto izvornih prihoda za poljoprivredu", rekao je Šipovac.

Pogledajte fotografije s današnjeg protesta:

Vidi opis Manje nego što su tražili, ali bez protesta: Mljekari i Vlada RS postigli dogovor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 12 / 12 AD

Predsjednik Udruženja Milorad Arsenić zahvalio je članovima na dolasku i podršci, naglasivši da je odluka rezultat dugotrajnih razgovora i pregovora.

"Iza ovoga stoje sati telefonskih razgovora i sastanaka. Čašu je prelilo smanjenje otkupnih cijena mlijeka i ograničavanje količina isporuke, što je dovelo do kulminacije i ranijih problema. Uvijek se upoređujemo sa zemljama u okruženju. Dobili smo ono što smo mogli nije dovoljno, ali više u ovom trenutku nije bilo moguće", rekao je Arsenić.

Dodao je da je juče održan posljednji sastanak na kojem su učestvovali predstavnici mljekara, prerađivača i proizvođača, te da postoje određeni pomaci kada je riječ o identifikaciji proizvoda koji su ranije lako dolazili na police trgovina.

Odluka mljekara donesena je nakon sastanka sa resornom ministarkom Anđelkom Kuzmić, koji je održan juče u Privrednoj komori Republike Srpske. Ministarka je tom prilikom najavila formiranje radne grupe koja će pripremiti prijedloge rješenja, kao i izradu uredbe o sortiranju domaćih proizvoda te obilježavanju lažnih proizvoda, poput sireva.