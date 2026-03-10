Putevi RS završavaju most u Česmi, vrijednost projekta oko 8,5 miliona KM

Otvaranje novog mosta u banjalučkoj Česmi i pristupnih saobraćajnica donijeće značajne koristi stanovnicima Česme, ali i Čelinca, Kotor Varoša i Teslića, izjavio je v.d. direktora „Puteva RS“ Miroslav Janković.

Otvaranje novog mosta preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma i pristupnih saobraćajnica donijeće znatne koristi građanima koji tu žive, ali i stanovništvu susjednog Čelinca, Kotor Varoša i Teslića, izjavio je vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković.

Janković je naveo da će ovaj most spojiti naselja Kumsale i Česma, pa dalje prema banjalučkoj Vrbanji, Čelincu, Kotor Varošu i Tesliću.

"Riječ je o značajnoj putnoj komunikaciji koja se završava i očekujemo da je, zajedno sa mostom, na radost svih građana ubrzo pustimo u saobraćaj", rekao je novinarima Janković, koji je danas sa ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem obišao gradilište ovog mosta i pristupnih saobraćajnica gdje su u toku završni radovi.

On je zahvalio resornom ministarstvu za aktivno učešće u rješavanju problema sa gradom Banjaluka koji su se javili pri izgradnji pristupnih saobraćajnica.

"Sve to smo otklonili i veoma smo blizu konačnog rješenja", rekao je Janković i dodao da je ostalo još da se obave određeni radovi u Ulici braće Pišteljića zarad dobijanja što sigurnije, kvalitetnije i bolje saobraćajnice.

Janković je potvrdio da je vrijednost izvedenih radova na samom mostu nešto manje od sedam miliona KM, dok će pristupne saobraćajnice koštati oko 1,5 miliona KM, a sveto su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Republike Srpske.

"Riječ je o saobraćajnicama i mostu koji nisu u nadležnosti naše firme, već grada Banjaluka. Međutim, Vlada je prepoznala problem mještana Česme i drugih naselja, zadužila nas da realizujemo ovaj projekat i evo nas gotovo pri kraju. Nadam se da se uskoro vidimo na otvaranju mosta", istakao je Janković.

On je naveo da će se prilikom izgradnje kružnog toka kod "Audi centra" u banjalučkom naselju Borik ozbiljno raditi na bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, a posebno pješaka.

Ranijim odlukama Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi Srpske" preuzelo je obaveze da završi most u Česmi, kao i pristupne puteve, iako je prvobitno postojao dogovor da pristupne saobraćajnice izgradi grad Banjaluka.

