Јanković: Ukoliko dobijemo saglasnost Grada, nastavak radova u Česmi u ponedjeljak

Јanković: Ukoliko dobijemo saglasnost Grada, nastavak radova u Česmi u ponedjeljak

Autor Haris Krhalić
0

Miroslav Janković, direktor Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske", rekao je da ukoliko danas dobiju saglasnost Grada Banjaluka za projektno-plansku dokumentaciju, već u ponedjeljak bi se mogli nastaviti radovi na pristupnim saobraćajnicama mostu u naselju Česma.

Janković ako dobijemo saglasnost radovi na mostu u česmi u ponedjeljak Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Јanković je podsjetio da je Vlada Republike Srpske radove na izgradnji mosta povjerila Putevima na upravljanje, iako se ne nalaze na mreži magistralnih i regionalnih puteva.

"Vlada je prepoznala da je to zaista problem, obezbijedila sredstva i ЈP Putevi su to u predviđenom roku završili. Međutim, kada su radovi završeni uvidjeli smo da pristupne saobraćajnice nisu urađene i Vlada je zadužila Puteve da izgradi i pristupne saobraćajnice. Po tadašnjim informacija koje smo dobili od Grada, rečeno je da je Grad obezbijedio projektno-plansku dokumentaciju i riješio imovinske odnose na obje strane mosta. Odmah smo pristupili radovima i za sedam dana završili sve na desnoj obali, ali smo na lijevoj obali naišli na probleme - snježne padavine koje su onemogućile radove i neusklađenost projektno-planske dokumentacije sa stanjem na tarenu", pojasnio je Јanković za RTRS.

Dodao je da je urađena dopuna projektno-planske dokumentacije, da su Putevi Srpske dali saglasnot, te da očekuje da i Grad to danas učini. Јanković je naveo da će ukupna vrijednost projekta izgradnje mosta i pristupnih saobraćajnica iznositi oko devet miliona KM.

Јanković je takođe dodao da će Putevi Srpske tražiti od Vlade da upravljaju saobraćajnicom i mostom kako bi nastavili gradnju saobraćajnice do Vrbanje.

most u Česmi Banjaluka

